https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766947150.html
За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2022
За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 499 человек, сообщает в субботу столичный оперштаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:02
2022-01-08T12:02
2022-01-08T12:02
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 499 человек, сообщает в субботу столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 3072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 499 человек. В городе выздоровели еще 2060 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 887 020", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ 499 пациентов