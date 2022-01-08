https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766947150.html

За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2022

За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 499 человек, сообщает в субботу столичный оперштаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:02

2022-01-08T12:02

2022-01-08T12:02

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 708 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 499 человек, сообщает в субботу столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 3072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 499 человек. В городе выздоровели еще 2060 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 887 020", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20220108/moskva-1766945405.html

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