https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766945520.html
В России за сутки выписали 20 449 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 20 449 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2022
В России за сутки выписали 20 449 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 20 449 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 666 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:48
2022-01-08T11:48
2022-01-08T11:48
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 449 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 666 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 449 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 666 161", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220107/pandemiya-1766816185.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 20 449 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 20 449 человек после коронавируса