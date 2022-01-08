https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766918706.html
В чем опасность бессимптомного коронавируса
Ученые раскрыли опасность бессимптомного заболевания COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2022
В чем опасность бессимптомного коронавируса
Бессимптомное заболевание COVID-19 не проходит бесследно. К такому выводу, как сообщает издание European Heart Journal, пришла группа исследователей из... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T02:05
2022-01-08T02:05
2022-01-08T02:05
распространение коронавируса
в мире
весь мир
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бессимптомное заболевание COVID-19 не проходит бесследно. К такому выводу, как сообщает издание European Heart Journal, пришла группа исследователей из Германии.Даже легкое течение заболевания, предупреждают ученые, может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей.Полученные данные, как утверждают исследователи, крайне важны, поскольку штамм омикрон, который в настоящее время распространяется по миру, часть протекает бессимптомно или в легкой форме.Омикрон-штамм впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, весь мир, коронавирус covid-19
Ученые раскрыли опасность бессимптомного заболевания COVID-19
Немецкие ученые выяснили, что бессимптомный COVID-19 поражает органы
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Бессимптомное заболевание COVID-19
не проходит бесследно. К такому выводу, как сообщает издание European Heart Journal
, пришла группа исследователей из Германии.
Даже легкое течение заболевания, предупреждают ученые, может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей.
Полученные данные, как утверждают исследователи, крайне важны, поскольку штамм омикрон, который в настоящее время распространяется по миру, часть протекает бессимптомно или в легкой форме.
Омикрон-штамм впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.