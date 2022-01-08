https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766918706.html

В чем опасность бессимптомного коронавируса

Ученые раскрыли опасность бессимптомного заболевания COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2022

В чем опасность бессимптомного коронавируса

Бессимптомное заболевание COVID-19 не проходит бесследно. К такому выводу, как сообщает издание European Heart Journal, пришла группа исследователей из... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T02:05

2022-01-08T02:05

2022-01-08T02:05

распространение коронавируса

в мире

весь мир

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123278_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_151797544a4884f848bb7b4f209fe30c.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бессимптомное заболевание COVID-19 не проходит бесследно. К такому выводу, как сообщает издание European Heart Journal, пришла группа исследователей из Германии.Даже легкое течение заболевания, предупреждают ученые, может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей.Полученные данные, как утверждают исследователи, крайне важны, поскольку штамм омикрон, который в настоящее время распространяется по миру, часть протекает бессимптомно или в легкой форме.Омикрон-штамм впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220102/pandemiya-1766426339.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, весь мир, коронавирус covid-19