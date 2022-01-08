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Религия
https://ria.ru/20220108/kommertsiya-1765979096.html
Иеромонах объяснил, почему Рождество в России избежало коммерциализации
Иеромонах объяснил, почему Рождество в России избежало коммерциализации - РИА Новости, 08.01.2022
Иеромонах объяснил, почему Рождество в России избежало коммерциализации
Отличие церковного календаря от гражданского позволяет церковным праздникам не коммерциализироваться, считает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:00
2022-01-08T11:00
религия
справки
сша
словакия
русская православная церковь
рождество христово
вифлеем
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Отличие церковного календаря от гражданского позволяет церковным праздникам не коммерциализироваться, считает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш). “Факт наличия юлианского календаря и отличие его от календаря гражданского позволяет церковной жизни как-то быть в благополучной форме, и церковным праздникам не увязать в коммерциализации и суете”, - сказал он РИА Новости. Иеромонах отметил, что церковный юлианский календарь духовенство не собирается менять по церковно-уставным причинам. “Любой человек, знакомый с церковным уставом, знает, что если переключить церковные праздники с календаря юлианского на григорианский, то устав попросту идет вразнос, очень сильно нарушается. Очень сильно нарушается строй церковной жизни, литургический строй, чередование будней и праздников, чередование праздников неподвижных, привязанных к календарным датам, и подвижных, привязанных к пасхальному циклу. Это всё выверено веками и просто росчерком пера это ломать крайне неправильно”, - заключил он. В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям. Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, после рождения, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.
https://ria.ru/20201225/christmas-1590831652.html
https://ria.ru/20200214/1564670957.html
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справки, сша, словакия, русская православная церковь, рождество христово, вифлеем, римско-католическая церковь
11:00 08.01.2022
 

Иеромонах объяснил, почему Рождество в России избежало коммерциализации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Отличие церковного календаря от гражданского позволяет церковным праздникам не коммерциализироваться, считает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш).
“Факт наличия юлианского календаря и отличие его от календаря гражданского позволяет церковной жизни как-то быть в благополучной форме, и церковным праздникам не увязать в коммерциализации и суете”, - сказал он РИА Новости.
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Иеромонах отметил, что церковный юлианский календарь духовенство не собирается менять по церковно-уставным причинам. “Любой человек, знакомый с церковным уставом, знает, что если переключить церковные праздники с календаря юлианского на григорианский, то устав попросту идет вразнос, очень сильно нарушается. Очень сильно нарушается строй церковной жизни, литургический строй, чередование будней и праздников, чередование праздников неподвижных, привязанных к календарным датам, и подвижных, привязанных к пасхальному циклу. Это всё выверено веками и просто росчерком пера это ломать крайне неправильно”, - заключил он.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
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Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.
Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, после рождения, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.
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