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Религия
https://ria.ru/20220108/grazhdanstvo-1766964812.html
В РПЦ поддержали законопроект о лишении гражданства
В РПЦ поддержали законопроект о лишении гражданства - РИА Новости, 08.01.2022
В РПЦ поддержали законопроект о лишении гражданства
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что лишение гражданства -... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T15:12
2022-01-08T15:12
религия
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
россия
религия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что лишение гражданства - назревшая мера в тех случаях, когда граждане из-за рубежа работают на подрыв своего государства."Я думаю, что это та мера, которая, к сожалению, назрела, потому что гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны. Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение - а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина России на свободное посещение России и на передвижение внутри России", - сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Цель этой инициативы, по мнению митрополита, заключается в том, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц, а также вводит процедуру прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления.
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русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия, религия
15:12 08.01.2022
 
В РПЦ поддержали законопроект о лишении гражданства

Митрополит Иларион выступил за законопроект о лишении гражданства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что лишение гражданства - назревшая мера в тех случаях, когда граждане из-за рубежа работают на подрыв своего государства.
"Я думаю, что это та мера, которая, к сожалению, назрела, потому что гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны. Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение - а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина России на свободное посещение России и на передвижение внутри России", - сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Цель этой инициативы, по мнению митрополита, заключается в том, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц, а также вводит процедуру прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления.
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РелигияРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионМосковский ПатриархатРоссияРелигия
 
 
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