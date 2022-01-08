В РПЦ поддержали законопроект о лишении гражданства
Митрополит Иларион выступил за законопроект о лишении гражданства
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что лишение гражданства - назревшая мера в тех случаях, когда граждане из-за рубежа работают на подрыв своего государства.
"Я думаю, что это та мера, которая, к сожалению, назрела, потому что гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны. Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-то направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение - а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина России на свободное посещение России и на передвижение внутри России", - сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Цель этой инициативы, по мнению митрополита, заключается в том, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц, а также вводит процедуру прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления.
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