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Украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.01.2022
Украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Гранитное, РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T20:42
2022-01-08T20:42
в мире
москва
нато
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Гранитное, заявили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Сегодня (8 января - ред.) в районе населенного пункта Гранитное произошел подрыв на позициях боевиков 1-го батальона 53-й бригады (ВС Украины - ред.)", - рассказал представитель оборонного ведомства республики.Он уточнил, что по предварительным данным, украинские военнослужащие оборудовали огневые позиции. "В результате подрыва неустановленного взрывного устройства получили ранения трое украинских боевиков, а впоследствии один из них скончался", - уточнил представитель Народной милиции ДНР.По его словам, наблюдатели республики видели прибывшие к месту инцидента эвакуационные автомобили. Представитель ведомства не исключил, что Киев предпримет попытки обвинить Народную милицию "в провокационных обстрелах, а также гибели и ранении своих военнослужащих".Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220108/donbass-1766938822.html
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в мире, москва, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
20:42 08.01.2022
 
Украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила, что украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Гранитное, заявили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня (8 января - ред.) в районе населенного пункта Гранитное произошел подрыв на позициях боевиков 1-го батальона 53-й бригады (ВС Украины - ред.)", - рассказал представитель оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что по предварительным данным, украинские военнослужащие оборудовали огневые позиции. "В результате подрыва неустановленного взрывного устройства получили ранения трое украинских боевиков, а впоследствии один из них скончался", - уточнил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, наблюдатели республики видели прибывшие к месту инцидента эвакуационные автомобили. Представитель ведомства не исключил, что Киев предпримет попытки обвинить Народную милицию "в провокационных обстрелах, а также гибели и ранении своих военнослужащих".
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Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Боец ЛНР на линии соприкосновения в поселке Фрунзе Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
10:47
В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в Донбассе
 
В миреМоскваНАТОВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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