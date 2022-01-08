Украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила, что украинские силовики подорвались на своей мине в Донбассе
Боец Народной милиции ДНР
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Гранитное, заявили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня (8 января - ред.) в районе населенного пункта Гранитное произошел подрыв на позициях боевиков 1-го батальона 53-й бригады (ВС Украины - ред.)", - рассказал представитель оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что по предварительным данным, украинские военнослужащие оборудовали огневые позиции. "В результате подрыва неустановленного взрывного устройства получили ранения трое украинских боевиков, а впоследствии один из них скончался", - уточнил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, наблюдатели республики видели прибывшие к месту инцидента эвакуационные автомобили. Представитель ведомства не исключил, что Киев предпримет попытки обвинить Народную милицию "в провокационных обстрелах, а также гибели и ранении своих военнослужащих".
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.