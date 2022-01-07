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Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов - РИА Новости, 07.01.2022
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов
Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 300 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T06:30
2022-01-07T06:30
2022-01-07T06:30
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 300 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 6.00 мск пятницы, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 300 002 021, за все время скончались 5 471 856 заболевших.
https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766667388.html
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в мире, коронавирус covid-19
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов
Университет Хопкинса: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов