https://ria.ru/20220107/zarazheniya-1766820473.html

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов - РИА Новости, 07.01.2022

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов

Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 300 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T06:30

2022-01-07T06:30

2022-01-07T06:30

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 300 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 6.00 мск пятницы, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 300 002 021, за все время скончались 5 471 856 заболевших.

https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766667388.html

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2022

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в мире, коронавирус covid-19