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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220107/zarazheniya-1766820473.html
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов - РИА Новости, 07.01.2022
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов
Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 300 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T06:30
2022-01-07T06:30
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 300 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 6.00 мск пятницы, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 300 002 021, за все время скончались 5 471 856 заболевших.
https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766667388.html
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в мире, коронавирус covid-19
06:30 07.01.2022
 
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов

Университет Хопкинса: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 300 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 6.00 мск пятницы, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 300 002 021, за все время скончались 5 471 856 заболевших.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 20:24Распространение коронавируса
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
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