https://ria.ru/20220107/rozhedstvo-1766170104.html

Раввин рассказал, что ответить еврею, если его поздравят с Рождеством

Раввин рассказал, что ответить еврею, если его поздравят с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2022

Раввин рассказал, что ответить еврею, если его поздравят с Рождеством

Если человек, не знакомый с иудаизмом, поздравит еврея с Рождеством, нужно поблагодарить и ответить поздравлением, рассказал РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T05:00

2022-01-07T05:00

2022-01-07T05:00

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сша

русская православная церковь

рождество христово

вифлеем

римско-католическая церковь

федерация еврейских общин россии

россия

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Если человек, не знакомый с иудаизмом, поздравит еврея с Рождеством, нужно поблагодарить и ответить поздравлением, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Еврейский закон уделяет большое внимание сохранению дружеских, добрососедских отношений с другими народами. Поэтому, если мы понимаем, что человек другого вероисповедания поздравляет нас с праздником, не зная нюансов, то лучше со всей вежливостью и уважением поблагодарить и ответить поздравлением, нежели обидеть его или вызвать враждебные чувства. Это говорится в Шульхан Арухе — кодексе еврейского закона", - сказал Борода.Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, после рождения, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591522454.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/putin-1766163704.html

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сша, русская православная церковь, рождество христово, вифлеем, римско-католическая церковь, федерация еврейских общин россии, россия