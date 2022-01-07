Раввин рассказал, что ответить еврею, если его поздравят с Рождеством
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
"Еврейский закон уделяет большое внимание сохранению дружеских, добрососедских отношений с другими народами. Поэтому, если мы понимаем, что человек другого вероисповедания поздравляет нас с праздником, не зная нюансов, то лучше со всей вежливостью и уважением поблагодарить и ответить поздравлением, нежели обидеть его или вызвать враждебные чувства. Это говорится в Шульхан Арухе — кодексе еврейского закона", - сказал Борода.
7 января 2021, 08:00Религия"Возможна ошибка". Когда на самом деле родился Иисус Христос
Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, после рождения, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
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