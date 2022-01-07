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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220107/rozhedstvo-1766170104.html
Раввин рассказал, что ответить еврею, если его поздравят с Рождеством
Раввин рассказал, что ответить еврею, если его поздравят с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2022
Раввин рассказал, что ответить еврею, если его поздравят с Рождеством
Если человек, не знакомый с иудаизмом, поздравит еврея с Рождеством, нужно поблагодарить и ответить поздравлением, рассказал РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T05:00
2022-01-07T05:00
религия
сша
русская православная церковь
рождество христово
вифлеем
римско-католическая церковь
федерация еврейских общин россии
россия
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Если человек, не знакомый с иудаизмом, поздравит еврея с Рождеством, нужно поблагодарить и ответить поздравлением, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Еврейский закон уделяет большое внимание сохранению дружеских, добрососедских отношений с другими народами. Поэтому, если мы понимаем, что человек другого вероисповедания поздравляет нас с праздником, не зная нюансов, то лучше со всей вежливостью и уважением поблагодарить и ответить поздравлением, нежели обидеть его или вызвать враждебные чувства. Это говорится в Шульхан Арухе — кодексе еврейского закона", - сказал Борода.Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, после рождения, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591522454.html
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сша, русская православная церковь, рождество христово, вифлеем, римско-католическая церковь, федерация еврейских общин россии, россия
05:00 07.01.2022
 

Раввин рассказал, что ответить еврею, если его поздравят с Рождеством

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Если человек, не знакомый с иудаизмом, поздравит еврея с Рождеством, нужно поблагодарить и ответить поздравлением, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Еврейский закон уделяет большое внимание сохранению дружеских, добрососедских отношений с другими народами. Поэтому, если мы понимаем, что человек другого вероисповедания поздравляет нас с праздником, не зная нюансов, то лучше со всей вежливостью и уважением поблагодарить и ответить поздравлением, нежели обидеть его или вызвать враждебные чувства. Это говорится в Шульхан Арухе — кодексе еврейского закона", - сказал Борода.
Эфиопская икона Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января 2021, 08:00Религия
"Возможна ошибка". Когда на самом деле родился Иисус Христос
Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не был "родным" отцом Иисуса. Христиане верят, что Мария зачала непорочно - от Святого Духа - таким образом, после рождения, младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. А в православной церкви Чешских земель и Словакии празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая должное обеим календарным традициям.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 12:44В мире
Путин поздравил глав зарубежных государств с Новым годом и Рождеством
 
РелигияСШАРусская православная церковьРождество ХристовоВифлеемРимско-католическая церковьФедерация еврейских общин РоссииРоссия
 
 
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