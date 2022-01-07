https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1762906296.html

"Не тот Вифлеем?" Где на самом деле родился Иисус Христос

"Не тот Вифлеем?" Где на самом деле родился Иисус Христос - РИА Новости, 07.01.2022

"Не тот Вифлеем?" Где на самом деле родился Иисус Христос

Православные отмечают Рождество Христово. Одно из важнейших для христиан событий произошло, как считается, в Вифлееме. Однако исследователи в последнее время... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T08:00

2022-01-07T08:00

2022-01-07T08:04

религия

палестина

рим

рождество христово

вифлеем

иисус христос

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные отмечают Рождество Христово. Одно из важнейших для христиан событий произошло, как считается, в Вифлееме. Однако исследователи в последнее время все чаще подвергают это сомнению. О том, где мог родиться Иисус Христос, — в материале РИА Новости.Почти европейскийВ конце декабря — начале января арабский городок Вифлеем почти ничем не отличается от европейских. Те же разноцветные гирлянды, деревья с иллюминацией. На главной площади — огромная елка. Ставят ее напротив базилики Рождества, где уже много веков проходит важнейшее праздничное богослужение.Храм возвели в 20-х годах IV века. С тех пор его практически не перестраивали. И не разрушали: ни персы, ни монголы, ни турки-османы не смели трогать одну из величайших святынь христианства.Построили церковь по распоряжению Елены — матери римского императора Константина. Но непонятно, почему именно здесь. Предание молчит о том, кто подсказал точное местоположение пещеры, где родился Иисус. Хотя, например, история поисков места распятия и воскресения Христа хорошо известна.Это и заставило некоторых исследователей засомневаться. Еще в XIX столетии ученые назвали другое возможное место. И как ни странно, их теорию косвенно подтверждает само Евангелие.Исторические противоречияИз четырех евангельских книг только одна обстоятельно повествует о рождении Спасителя. О пастухах, пещере, звезде и волхвах нам известно из благовестия от Луки. Там четко указано место и время Рождества: "В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею".Речь идет о консуле Публии Квиринии, который правил Палестиной в начале I века. В шестом году он стал первым главой региона, только что примкнувшего к Риму. В таких случаях прежде всего проводили перепись — чтобы собирать налоги."Когда император Август хотел узнать, как велико было число жителей в Римской империи, он приказал произвести личную перепись. Число всех подчиненных Римской империи доходило до 4 101 017 лиц", — свидетельствуют античные хроники.Римские посланники подсчитывали дворы и проживающих там — стандартная практика, дошедшая до наших дней. Вот только у Луки схема другая: каждый отправлялся в свой родовой город. Марии с Иосифом пришлось покинуть Назарет и совершить переход на юг — 175 километров. По мнению ряда историков, подобное правило вызвало бы хаос на дорогах. Отсюда и скепсис насчет места рождения Христа.Более того, о Вифлееме нет ни слова в Евангелии от Марка — самом древнем, 50-70-х годов I века. Это на несколько десятилетий раньше благовестия от Луки. Там есть намек на то, что Иисус родом из Назарета.А в посланиях апостола Павла, записанных, как полагают ученые, до первых евангельских текстов, вообще ни слова о месте рождения Христа.Другой ВифлеемВместе с тем Вифлеем вскользь упоминает Матфей, чье Евангелие датируется периодом между Марком и Лукой. О городе в контексте Рождества говорят и апокрифы — раннехристианские тексты, которые Церковь не признала каноническими.Несколько лет назад израильский археолог Авирам Ошри заявил о сенсации: точное место найдено! Вифлеем. Только другой.Один Вифлеем находится в исторической области Иудея — именно там, по общепринятой версии, родился Христос. Другой — в Галилее."Вифлеем Галилейский был очень известен в I веке. Он был совсем рядом с Назаретом", — говорит ученый.Там он раскопал фундамент византийской церкви. Ее пол украшен замысловатой дорогой мозаикой — что свидетельствует о значимости храма."Как мы знаем из преданий, беременная Мария отправилась с Иосифом на осле, — приводит аргументы Ошри. — Дорога из Назарета до Вифлеема Галилейского занимает несколько часов. А до Иудейского — трое суток. К тому же путь был опасным".Опора на преданиеНаучное сообщество восприняло теорию Ошри скептически. Тот, в свою очередь, обвиняет коллег "в заговоре" — якобы не хотят разрушать многовековую традицию паломничества в Вифлеем Иудейский. Но на самом деле доводы критиков чисто научные.Во-первых, найденную археологом в Галилее церковь построили не раньше середины V века. Довольно поздно по меркам региона. И тем более — поселения, претендующего на особый статус в христианском мире.Во-вторых, исследователи полагают, что Елена неспроста выбрала место для базилики Рождества. По всей видимости, на него указали проживавшие в Палестине христиане. Из поколения в поколение они передавали сведения о наиболее значимых локациях земной жизни Христа."У нас, конечно, нет таблички с надписью: "Именно здесь родился Иисус". Но есть предание, которое дошло до времен императора Константина. И оно говорит в пользу Вифлеема Иудейского", — отмечает немецкий археолог Луиза Гольдаммер.То есть ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть версии о месте рождения. Другое дело богословы.Согласно христианскому вероучению, пришествие в мир Спасителя предсказали еще ветхозаветные пророки. В их книгах довольно подробно описаны признаки Мессии. Главный — он будет потомком царя Давида и родится в его городе, Вифлееме Иудейском."То есть Мария направилась туда из Назарета исполнить предначертанное, чтобы чаяния людей (ожидавших Мессию. — Прим. ред.) сбылись", — объясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.И поколения христиан, по его словам, бережно хранили подробности великого события. Сведения, дошедшие от первых последователей Спасителя, были, подчеркивает ученый, довольно убедительны: царица Елена смогла найти точное место рождения Спасителя и построить там храм.

https://ria.ru/20211111/khram-1758448687.html

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палестина, рим, рождество христово, вифлеем, иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение