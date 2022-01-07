08:00 07.01.2022 (обновлено: 08:04 07.01.2022)
"Не тот Вифлеем?" Где на самом деле родился Иисус Христос
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкХрам Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные отмечают Рождество Христово. Одно из важнейших для христиан событий произошло, как считается, в Вифлееме. Однако исследователи в последнее время все чаще подвергают это сомнению. О том, где мог родиться Иисус Христос, — в материале РИА Новости.
Почти европейский
В конце декабря — начале января арабский городок Вифлеем почти ничем не отличается от европейских. Те же разноцветные гирлянды, деревья с иллюминацией. На главной площади — огромная елка. Ставят ее напротив базилики Рождества, где уже много веков проходит важнейшее праздничное богослужение.
Храм возвели в 20-х годах IV века. С тех пор его практически не перестраивали. И не разрушали: ни персы, ни монголы, ни турки-османы не смели трогать одну из величайших святынь христианства.
Построили церковь по распоряжению Елены — матери римского императора Константина. Но непонятно, почему именно здесь. Предание молчит о том, кто подсказал точное местоположение пещеры, где родился Иисус. Хотя, например, история поисков места распятия и воскресения Христа хорошо известна.
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Базилика Рождества Христова в Вифлееме
Это и заставило некоторых исследователей засомневаться. Еще в XIX столетии ученые назвали другое возможное место. И как ни странно, их теорию косвенно подтверждает само Евангелие.
Исторические противоречия
Из четырех евангельских книг только одна обстоятельно повествует о рождении Спасителя. О пастухах, пещере, звезде и волхвах нам известно из благовестия от Луки. Там четко указано место и время Рождества: "В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею".
Речь идет о консуле Публии Квиринии, который правил Палестиной в начале I века. В шестом году он стал первым главой региона, только что примкнувшего к Риму. В таких случаях прежде всего проводили перепись — чтобы собирать налоги.
"Когда император Август хотел узнать, как велико было число жителей в Римской империи, он приказал произвести личную перепись. Число всех подчиненных Римской империи доходило до 4 101 017 лиц", — свидетельствуют античные хроники.
© Фото : Алена ХлестуноваРождество Христово в Богоявленском Кафедральном соборе
© Фото : Алена Хлестунова
Рождество Христово в Богоявленском Кафедральном соборе
Римские посланники подсчитывали дворы и проживающих там — стандартная практика, дошедшая до наших дней. Вот только у Луки схема другая: каждый отправлялся в свой родовой город. Марии с Иосифом пришлось покинуть Назарет и совершить переход на юг — 175 километров. По мнению ряда историков, подобное правило вызвало бы хаос на дорогах. Отсюда и скепсис насчет места рождения Христа.
Более того, о Вифлееме нет ни слова в Евангелии от Марка — самом древнем, 50-70-х годов I века. Это на несколько десятилетий раньше благовестия от Луки. Там есть намек на то, что Иисус родом из Назарета.
А в посланиях апостола Павла, записанных, как полагают ученые, до первых евангельских текстов, вообще ни слова о месте рождения Христа.
Другой Вифлеем
Вместе с тем Вифлеем вскользь упоминает Матфей, чье Евангелие датируется периодом между Марком и Лукой. О городе в контексте Рождества говорят и апокрифы — раннехристианские тексты, которые Церковь не признала каноническими.
Несколько лет назад израильский археолог Авирам Ошри заявил о сенсации: точное место найдено! Вифлеем. Только другой.
Один Вифлеем находится в исторической области Иудея — именно там, по общепринятой версии, родился Христос. Другой — в Галилее.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкПравославный греческий храм в городе Назарете, построенный в честь благословения Девы Марии Архангелом Гавриилом
Православный греческий храм в городе Назарете, построенный в честь благословения Девы Марии Архангелом Гавриилом
"Вифлеем Галилейский был очень известен в I веке. Он был совсем рядом с Назаретом", — говорит ученый.
Там он раскопал фундамент византийской церкви. Ее пол украшен замысловатой дорогой мозаикой — что свидетельствует о значимости храма.
"Как мы знаем из преданий, беременная Мария отправилась с Иосифом на осле, — приводит аргументы Ошри. — Дорога из Назарета до Вифлеема Галилейского занимает несколько часов. А до Иудейского — трое суток. К тому же путь был опасным".
Опора на предание
Научное сообщество восприняло теорию Ошри скептически. Тот, в свою очередь, обвиняет коллег "в заговоре" — якобы не хотят разрушать многовековую традицию паломничества в Вифлеем Иудейский. Но на самом деле доводы критиков чисто научные.
Во-первых, найденную археологом в Галилее церковь построили не раньше середины V века. Довольно поздно по меркам региона. И тем более — поселения, претендующего на особый статус в христианском мире.
Во-вторых, исследователи полагают, что Елена неспроста выбрала место для базилики Рождества. По всей видимости, на него указали проживавшие в Палестине христиане. Из поколения в поколение они передавали сведения о наиболее значимых локациях земной жизни Христа.
© Raleb Abu Diab, IAAНадпись, сделанная около 1600 лет назад и обнаруженная при раскопках в городе Цур Натан, Израиль
Надпись, сделанная около 1600 лет назад и обнаруженная при раскопках в городе Цур Натан, Израиль
"У нас, конечно, нет таблички с надписью: "Именно здесь родился Иисус". Но есть предание, которое дошло до времен императора Константина. И оно говорит в пользу Вифлеема Иудейского", — отмечает немецкий археолог Луиза Гольдаммер.
То есть ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть версии о месте рождения. Другое дело богословы.
Согласно христианскому вероучению, пришествие в мир Спасителя предсказали еще ветхозаветные пророки. В их книгах довольно подробно описаны признаки Мессии. Главный — он будет потомком царя Давида и родится в его городе, Вифлееме Иудейском.
"То есть Мария направилась туда из Назарета исполнить предначертанное, чтобы чаяния людей (ожидавших Мессию. — Прим. ред.) сбылись", — объясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.
И поколения христиан, по его словам, бережно хранили подробности великого события. Сведения, дошедшие от первых последователей Спасителя, были, подчеркивает ученый, довольно убедительны: царица Елена смогла найти точное место рождения Спасителя и построить там храм.
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