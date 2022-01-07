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https://ria.ru/20220107/rossiya-ssha-1766830101.html
Кто загнал Америку в тупик в вопросе гарантий безопасности?
СМИ рассказало, как США пытаются усидеть на двух стульях - РИА Новости, 07.01.2022
Кто загнал Америку в тупик в вопросе гарантий безопасности?
США начали догадываться, насколько опасная политика по отношению к России продолжалась долгие годы, однако разные силы в стране еще не сошлись во мнении, как... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:46
2022-01-07T13:36
сша
москва
владимир путин
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США начали догадываться, насколько опасная политика по отношению к России продолжалась долгие годы, однако разные силы в стране еще не сошлись во мнении, как начать договариваться с Москвой. Об этом рассуждает автор хорватского портала Geopolitika.news Зоран Метер.Обозреватель напомнил, что в 1997 году американский дипломат Джордж Кеннан призывал НАТО не распространять свое влияние на восток, поскольку это только оттолкнет Россию от Запада и приведет к конфликту интересов, однако его предупреждения остались без должного внимания. И теперь требования, озвученные Владимиром Путиным, вынуждают США поторопиться с ответом."Сейчас на Западе ищут способ ответить Москве так, чтобы она осталась довольна, а западные политики сохранили лицо. То есть не выглядели бы в глазах своей и международной общественности слабаками, которые пошли на уступки России. К опасности потери лица западные политики подвели себя сами: любую гибкость в отношении России они объявляли "предательством наших западных идеалов и ценностей", о которых они так любят рассуждать", — заявил автор.Метер также уверен, что поддержка России со стороны Китая в вопросе гарантий безопасности создает небывалый и конструктивный геополитический прецедент."Мы подошли к моменту, когда почти покончено с недомолвками и взаимным обманом, то есть пришло время для принятия конкретных решений", — отметил он.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию. Как отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, в переговорах по гарантиям безопасности российская сторона будет сохранять "достаточно жесткий" подход.Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — "красные линии" для Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/lavrov-1766745117.html
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сша, москва, владимир путин, сергей рябков, нато, россия
09:46 07.01.2022 (обновлено: 13:36 07.01.2022)
 
СМИ рассказало, как США пытаются усидеть на двух стульях

Geopolitika.news: Америка начала осознавать, как важно договориться с Москвой

© AFP 2021 / Sebastien BozonФлаги России и США в Женеве
Флаги России и США в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Sebastien Bozon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США начали догадываться, насколько опасная политика по отношению к России продолжалась долгие годы, однако разные силы в стране еще не сошлись во мнении, как начать договариваться с Москвой. Об этом рассуждает автор хорватского портала Geopolitika.news Зоран Метер.
Обозреватель напомнил, что в 1997 году американский дипломат Джордж Кеннан призывал НАТО не распространять свое влияние на восток, поскольку это только оттолкнет Россию от Запада и приведет к конфликту интересов, однако его предупреждения остались без должного внимания. И теперь требования, озвученные Владимиром Путиным, вынуждают США поторопиться с ответом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 14:47
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку заседания Совета Россия-НАТО
"Сейчас на Западе ищут способ ответить Москве так, чтобы она осталась довольна, а западные политики сохранили лицо. То есть не выглядели бы в глазах своей и международной общественности слабаками, которые пошли на уступки России. К опасности потери лица западные политики подвели себя сами: любую гибкость в отношении России они объявляли "предательством наших западных идеалов и ценностей", о которых они так любят рассуждать", — заявил автор.
Метер также уверен, что поддержка России со стороны Китая в вопросе гарантий безопасности создает небывалый и конструктивный геополитический прецедент.
"Мы подошли к моменту, когда почти покончено с недомолвками и взаимным обманом, то есть пришло время для принятия конкретных решений", — отметил он.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию. Как отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, в переговорах по гарантиям безопасности российская сторона будет сохранять "достаточно жесткий" подход.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — "красные линии" для Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 10:26
В США призвали отказаться от "абстрактного" противостояния с Москвой
 
СШАМоскваВладимир ПутинСергей РябковНАТОРоссия
 
 
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