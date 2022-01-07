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В Химках загорелся продуктовый склад
В Химках загорелся продуктовый склад - РИА Новости, 07.01.2022
В Химках загорелся продуктовый склад
Склад с продуктами, по предварительным данным, горит в Химках, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:42
2022-01-07T15:42
2022-01-07T17:35
происшествия
химки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Склад с продуктами, по предварительным данным, горит в Химках, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."В городе Химки по адресу Рабочая, дом 3, горит склад с продуктами", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пожар происходит в одноэтажном панельном складе, где хранятся лакокрасочные изделия и продукты питания. Отмечается, что площадь пожара превышает 2 тысячи квадратных метров."Пострадавших нет, проводится тушение по рангу № 2, на место направлена лаборатория для замеров уровня предельно допустимой концентрации", - отметил он.
https://ria.ru/20211229/sklad-1765982055.html
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Тушение пожара на складе в подмосковных Химках
В подмосковных Химках на 2,7 тыс квадратов горит склад с лакокрасочным изделиям и продовольствием
2022-01-07T15:42
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:42 07.01.2022 (обновлено: 17:35 07.01.2022)
В Химках загорелся продуктовый склад
В Химках загорелся продуктовый склад на площади две тысячи квадратных метров