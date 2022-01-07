https://ria.ru/20220107/podozrevaemyy-1766899105.html

В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве матери с ребенком

В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве матери с ребенком - РИА Новости, 07.01.2022

В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве матери с ребенком

Подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, женщины и ее трехлетнего ребенка задержан в Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T20:11

2022-01-07T20:11

2022-01-07T21:31

происшествия

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, женщины и ее трехлетнего ребенка задержан в Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России."В связи с обнаружением тел 83-летнего мужчины, 34-летней женщины и ее трехлетнего сына, тела которых обнаружены по различным адресам в областной столице, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража) и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, из квартиры пенсионера были похищены деньги. Способ сокрытия следов преступлений был схож, поэтому дела были объединены в одно производство."Накануне следователями СК совместно с сотрудниками полиции установлено местонахождение мужчины 1995 года рождения, который доставлен в следственные органы и задержан", — сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html

вологодская область

россия

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происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия