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В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве матери с ребенком
В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве матери с ребенком - РИА Новости, 07.01.2022
В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве матери с ребенком
Подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, женщины и ее трехлетнего ребенка задержан в Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T20:11
2022-01-07T20:11
2022-01-07T21:31
происшествия
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, женщины и ее трехлетнего ребенка задержан в Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России."В связи с обнаружением тел 83-летнего мужчины, 34-летней женщины и ее трехлетнего сына, тела которых обнаружены по различным адресам в областной столице, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража) и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, из квартиры пенсионера были похищены деньги. Способ сокрытия следов преступлений был схож, поэтому дела были объединены в одно производство."Накануне следователями СК совместно с сотрудниками полиции установлено местонахождение мужчины 1995 года рождения, который доставлен в следственные органы и задержан", — сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html
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происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:11 07.01.2022 (обновлено: 21:31 07.01.2022)
В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве матери с ребенком
В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионера и женщины с ребенком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, женщины и ее трехлетнего ребенка задержан в Вологодской области
, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России
.
"В связи с обнаружением тел 83-летнего мужчины, 34-летней женщины и ее трехлетнего сына, тела которых обнаружены по различным адресам в областной столице, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража) и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, из квартиры пенсионера были похищены деньги. Способ сокрытия следов преступлений был схож, поэтому дела были объединены в одно производство.
"Накануне следователями СК совместно с сотрудниками полиции установлено местонахождение мужчины 1995 года рождения, который доставлен в следственные органы и задержан", — сказано в сообщении.