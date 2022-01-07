https://ria.ru/20220107/peregovory-1766904107.html

СМИ: США могут обсудить с Россией сокращение присутствия в Восточной Европе

СМИ: США могут обсудить с Россией сокращение присутствия в Восточной Европе - РИА Новости, 07.01.2022

СМИ: США могут обсудить с Россией сокращение присутствия в Восточной Европе

Вашингтон рассматривает возможность обсудить на переговорах с РФ сокращение военного присутствия США в Восточной Европе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:09

2022-01-07T21:09

2022-01-07T21:09

в мире

безопасность

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152359/81/1523598146_0:185:3543:2178_1920x0_80_0_0_a9794bcddfbde47069311d089da72c9a.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность обсудить на переговорах с РФ сокращение военного присутствия США в Восточной Европе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновника."Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, предварительного уведомления о передвижении сил и российских ракет "Искандер", способных нести ядерный боезаряд, на российской территории в Калининграде между Польшей и Литвой", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20220107/nato-1766896941.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, безопасность, сша, россия