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СМИ: США могут обсудить с Россией сокращение присутствия в Восточной Европе
СМИ: США могут обсудить с Россией сокращение присутствия в Восточной Европе - РИА Новости, 07.01.2022
СМИ: США могут обсудить с Россией сокращение присутствия в Восточной Европе
Вашингтон рассматривает возможность обсудить на переговорах с РФ сокращение военного присутствия США в Восточной Европе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T21:09
2022-01-07T21:09
2022-01-07T21:09
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность обсудить на переговорах с РФ сокращение военного присутствия США в Восточной Европе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновника."Обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, предварительного уведомления о передвижении сил и российских ракет "Искандер", способных нести ядерный боезаряд, на российской территории в Калининграде между Польшей и Литвой", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, безопасность, сша, россия
СМИ: США могут обсудить с Россией сокращение присутствия в Восточной Европе
NBC News: США могут обсудить с Россией сокращение военного присутствия в Восточной Европе