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Милонов предложил сажать за мистическую деятельность в целях "оздоровления"
Милонов предложил сажать за мистическую деятельность в целях "оздоровления" - РИА Новости, 07.01.2022
Милонов предложил сажать за мистическую деятельность в целях "оздоровления"
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предлагает ввести уголовную ответственность за оккультно-мистическую деятельность в... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T03:19
2022-01-07T03:19
2022-01-07T03:19
общество
госдума рф
виталий милонов
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предлагает ввести уголовную ответственность за оккультно-мистическую деятельность в целях "оздоровления"."Конечно, надо повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья. Это вообще должно быть признано нарушением уголовного кодекса, поскольку человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками не может "лечить" людей", - сказал РИА Новости Милонов.Он отметил, что услуги астрологов и экстрасенсов особенно опасны для россиян в период пандемии, поскольку формируют обманчивое отношение к заболеванию.
https://ria.ru/20200326/1569149524.html
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общество, госдума рф, виталий милонов
Милонов предложил сажать за мистическую деятельность в целях "оздоровления"
Депутат ГД Милонов предложил сажать за мистическую деятельность в целях "оздоровления"