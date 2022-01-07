https://ria.ru/20220107/otvetstvennost-1766815841.html

Милонов предложил сажать за мистическую деятельность в целях "оздоровления"

Милонов предложил сажать за мистическую деятельность в целях "оздоровления" - РИА Новости, 07.01.2022

Милонов предложил сажать за мистическую деятельность в целях "оздоровления"

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предлагает ввести уголовную ответственность за оккультно-мистическую деятельность в... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T03:19

2022-01-07T03:19

2022-01-07T03:19

общество

госдума рф

виталий милонов

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предлагает ввести уголовную ответственность за оккультно-мистическую деятельность в целях "оздоровления"."Конечно, надо повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья. Это вообще должно быть признано нарушением уголовного кодекса, поскольку человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками не может "лечить" людей", - сказал РИА Новости Милонов.Он отметил, что услуги астрологов и экстрасенсов особенно опасны для россиян в период пандемии, поскольку формируют обманчивое отношение к заболеванию.

https://ria.ru/20200326/1569149524.html

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общество, госдума рф, виталий милонов