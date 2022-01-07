https://ria.ru/20220107/nato-1766900039.html

Главы МИД стран НАТО призвали к диалогу по ситуации вокруг Украины

Главы МИД стран НАТО призвали к диалогу по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 07.01.2022

Главы МИД стран НАТО призвали к диалогу по ситуации вокруг Украины

Главы МИД стран НАТО подчеркнули необходимость "дипломатии, диалога и деэскалации" в ситуации между Россией и Украиной, сообщило представительство США в... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T20:22

2022-01-07T20:22

2022-01-07T20:22

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА новости. Главы МИД стран НАТО подчеркнули необходимость "дипломатии, диалога и деэскалации" в ситуации между Россией и Украиной, сообщило представительство США в Североатлантическом альянсе."Сегодня на заседании главы министерств иностранных дел стран-союзников НАТО подчеркнули наше единство в ответе на российскую агрессию в отношении Украины. В преддверии заседания Совета Россия - НАТО они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", - говорится в сообщении, опубликованном в Тwitter-аккаунте представительства.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220107/nato-1766897982.html

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в мире, украина, нато, совет россия-нато, россия