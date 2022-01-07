https://ria.ru/20220107/lavina-1766834315.html

На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности

На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности - РИА Новости, 07.01.2022

На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности

Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Кубани до 7 января, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:23

2022-01-07T10:23

2022-01-07T10:23

общество

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Кубани до 7 января, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."На контроле одно экстренное предупреждение, с 18 часов 04 января до 18 часов 07 января в горах Краснодарского края (исключая МО город-курорт Сочи) выше 2500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.В целом, по Краснодарскому краю прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, мокрый снег. В районе Черноморского побережья также ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Как подтверждает региональное МЧС, в настоящее неся продолжает работу круглосуточный оперативный штаб.

https://ria.ru/20220106/lavina-1766805225.html

краснодарский край

сочи

россия

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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия