https://ria.ru/20220107/lavina-1766834315.html
На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности
На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности - РИА Новости, 07.01.2022
На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности
Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Кубани до 7 января, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:23
2022-01-07T10:23
2022-01-07T10:23
общество
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d335297d1ef753aece1a0850f25ddfe9.jpg
СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Кубани до 7 января, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."На контроле одно экстренное предупреждение, с 18 часов 04 января до 18 часов 07 января в горах Краснодарского края (исключая МО город-курорт Сочи) выше 2500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.В целом, по Краснодарскому краю прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, мокрый снег. В районе Черноморского побережья также ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Как подтверждает региональное МЧС, в настоящее неся продолжает работу круглосуточный оперативный штаб.
https://ria.ru/20220106/lavina-1766805225.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9da7cb9d8e50ddbe1e0a3967448d344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности
В горах на Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности