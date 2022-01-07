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На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности
На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности - РИА Новости, 07.01.2022
На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности
Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Кубани до 7 января, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:23
2022-01-07T10:23
общество
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Кубани до 7 января, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."На контроле одно экстренное предупреждение, с 18 часов 04 января до 18 часов 07 января в горах Краснодарского края (исключая МО город-курорт Сочи) выше 2500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.В целом, по Краснодарскому краю прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, мокрый снег. В районе Черноморского побережья также ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Как подтверждает региональное МЧС, в настоящее неся продолжает работу круглосуточный оперативный штаб.
https://ria.ru/20220106/lavina-1766805225.html
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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:23 07.01.2022
 
На Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности

В горах на Кубани объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сход снежных лавин на горной территории Кубани до 7 января, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"На контроле одно экстренное предупреждение, с 18 часов 04 января до 18 часов 07 января в горах Краснодарского края (исключая МО город-курорт Сочи) выше 2500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Спасатели проводят поисково-спасательную операцию по спасению туристов, попавших под cнежную лавину - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 22:50
Спасатели нашли пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов
В целом, по Краснодарскому краю прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, мокрый снег. В районе Черноморского побережья также ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Как подтверждает региональное МЧС, в настоящее неся продолжает работу круглосуточный оперативный штаб.
 
ОбществоКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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