https://ria.ru/20220107/koronavirus-1766899230.html

Коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", заявил Байден

Коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", заявил Байден - РИА Новости, 07.01.2022

Коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", заявил Байден

Пандемию коронавируса удастся взять под контроль, убежден президент США Джо Байден. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T20:13

2022-01-07T20:13

2022-01-07T20:13

распространение коронавируса

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джо байден

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пандемию коронавируса удастся взять под контроль, убежден президент США Джо Байден."У нас получится это контролировать. Новая норма - это не то, что сейчас происходит, будет лучше", - заявил Байден журналистам.По его словам, коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", хотя он и будет присутствовать в дальнейшем. "Не обязательно это означает, что появится новая норма", - сказал Байден.Он подчеркнул, что сейчас есть инструменты для преодоления пандемии COVID-19, которых раньше не было.

https://ria.ru/20220102/pandemiya-1766426339.html

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в мире, сша, джо байден, коронавирусы, коронавирус covid-19