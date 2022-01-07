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Коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", заявил Байден
Коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", заявил Байден - РИА Новости, 07.01.2022
Коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", заявил Байден
Пандемию коронавируса удастся взять под контроль, убежден президент США Джо Байден. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T20:13
2022-01-07T20:13
2022-01-07T20:13
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пандемию коронавируса удастся взять под контроль, убежден президент США Джо Байден."У нас получится это контролировать. Новая норма - это не то, что сейчас происходит, будет лучше", - заявил Байден журналистам.По его словам, коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", хотя он и будет присутствовать в дальнейшем. "Не обязательно это означает, что появится новая норма", - сказал Байден.Он подчеркнул, что сейчас есть инструменты для преодоления пандемии COVID-19, которых раньше не было.
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в мире, сша, джо байден, коронавирусы, коронавирус covid-19
Коронавирус "здесь не для того, чтобы остаться", заявил Байден
Президент США Байден убежден, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль