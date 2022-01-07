https://ria.ru/20220107/koronavirus-1766874313.html

Число заражений коронавирусом в Токио за неделю выросло в 12 раз

Число заражений коронавирусом в Токио за неделю выросло в 12 раз - РИА Новости, 07.01.2022

Число заражений коронавирусом в Токио за неделю выросло в 12 раз

Число заражений коронавирусом в Токио за сутки составило 922, сообщила столичная мэрия, это в 12 раз больше, чем в прошлую пятницу неделю назад, когда было... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:41

2022-01-07T15:41

2022-01-07T15:41

распространение коронавируса

в мире

токио

япония

здоровье - общество

ямагути (префектура)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66f17a4b60a3b33f69479fadaef6da74.jpg

ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Токио за сутки составило 922, сообщила столичная мэрия, это в 12 раз больше, чем в прошлую пятницу неделю назад, когда было зафиксировано 78 заражений.Всего в стране впервые с середины сентября выявлено более 6 тысяч заражений.Высокий уровень заражений отмечен в трех префектурах, где с воскресенья вводится режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом - на Окинаве, в Хиросиме и Ямагути. На Окинаве впервые с начала пандемии число заражений превысило тысячу человек - 1414. В Ямагути 180 (рекорд с начала пандемии был вчера - 181 случай), в Хиросиме 429, что также стало рекордом с начала пандемии.В трех префектурах Японии - Хиросиме, Ямагути и Окинаве - с 9 по 31 января будет введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.На Окинаве и в Ямагути распространение заболеваний началось с американских баз, так как, как выяснилось, американские военные перед прибытием в Японию с сентября не проходили ПЦР-тестирование. В Хиросиме очаг заболеваний находится в приграничных с Ямагути районах.Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человека, скончались 18,4 тысячи.

https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766523493.html

https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766496190.html

токио

япония

ямагути (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, токио, япония, здоровье - общество, ямагути (префектура)