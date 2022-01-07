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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220107/koronavirus-1766874313.html
Число заражений коронавирусом в Токио за неделю выросло в 12 раз
Число заражений коронавирусом в Токио за неделю выросло в 12 раз - РИА Новости, 07.01.2022
Число заражений коронавирусом в Токио за неделю выросло в 12 раз
Число заражений коронавирусом в Токио за сутки составило 922, сообщила столичная мэрия, это в 12 раз больше, чем в прошлую пятницу неделю назад, когда было... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:41
2022-01-07T15:41
распространение коронавируса
в мире
токио
япония
здоровье - общество
ямагути (префектура)
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ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Токио за сутки составило 922, сообщила столичная мэрия, это в 12 раз больше, чем в прошлую пятницу неделю назад, когда было зафиксировано 78 заражений.Всего в стране впервые с середины сентября выявлено более 6 тысяч заражений.Высокий уровень заражений отмечен в трех префектурах, где с воскресенья вводится режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом - на Окинаве, в Хиросиме и Ямагути. На Окинаве впервые с начала пандемии число заражений превысило тысячу человек - 1414. В Ямагути 180 (рекорд с начала пандемии был вчера - 181 случай), в Хиросиме 429, что также стало рекордом с начала пандемии.В трех префектурах Японии - Хиросиме, Ямагути и Окинаве - с 9 по 31 января будет введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.На Окинаве и в Ямагути распространение заболеваний началось с американских баз, так как, как выяснилось, американские военные перед прибытием в Японию с сентября не проходили ПЦР-тестирование. В Хиросиме очаг заболеваний находится в приграничных с Ямагути районах.Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человека, скончались 18,4 тысячи.
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766523493.html
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токио
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в мире, токио, япония, здоровье - общество, ямагути (префектура)
15:41 07.01.2022
 
Число заражений коронавирусом в Токио за неделю выросло в 12 раз

За сутки в Токио 922 человека заболели COVID-19, это в 12 раз больше, чем неделю назад

© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Токио за сутки составило 922, сообщила столичная мэрия, это в 12 раз больше, чем в прошлую пятницу неделю назад, когда было зафиксировано 78 заражений.
Всего в стране впервые с середины сентября выявлено более 6 тысяч заражений.
Высокий уровень заражений отмечен в трех префектурах, где с воскресенья вводится режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом - на Окинаве, в Хиросиме и Ямагути. На Окинаве впервые с начала пандемии число заражений превысило тысячу человек - 1414. В Ямагути 180 (рекорд с начала пандемии был вчера - 181 случай), в Хиросиме 429, что также стало рекордом с начала пандемии.
В трех префектурах Японии - Хиросиме, Ямагути и Окинаве - с 9 по 31 января будет введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.
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На Окинаве и в Ямагути распространение заболеваний началось с американских баз, так как, как выяснилось, американские военные перед прибытием в Японию с сентября не проходили ПЦР-тестирование. В Хиросиме очаг заболеваний находится в приграничных с Ямагути районах.
Всего с начала пандемии в Японии заболели 1,74 миллиона человека, скончались 18,4 тысячи.
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