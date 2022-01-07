https://ria.ru/20220107/koronavirus-1766844110.html

В России за сутки выписали 22 035 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 22 035 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.01.2022

В России за сутки выписали 22 035 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 22 035 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 645 712 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:33

2022-01-07T11:33

2022-01-07T11:33

распространение коронавируса

общество

воронежская область

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_0:178:3324:2048_1920x0_80_0_0_0c5b56972d479764ded9bbea4da664f0.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 035 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 645 712 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 035 человек.. За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 645 712", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 2223 человека, в Воронежской области - 1078, в Омской области - 991.

https://ria.ru/20220107/pandemiya-1766816185.html

воронежская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воронежская область, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии