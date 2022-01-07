https://ria.ru/20220107/koronavirus-1766844110.html
В России за сутки выписали 22 035 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 22 035 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.01.2022
В России за сутки выписали 22 035 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 22 035 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 645 712 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T11:33
2022-01-07T11:33
2022-01-07T11:33
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 035 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 645 712 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 035 человек.. За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 645 712", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 2223 человека, в Воронежской области - 1078, в Омской области - 991.
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общество, воронежская область, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 22 035 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 22 035 человек после коронавируса