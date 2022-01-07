https://ria.ru/20220107/koronavirus-1766843592.html

В России выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.01.2022

В России выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 16 735, до 10 618 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:31

2022-01-07T11:31

2022-01-07T11:31

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 16 735, до 10 618 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 834 (11,0%) без клинических проявлений... В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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