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В России выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.01.2022
В России выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 16 735, до 10 618 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T11:31
2022-01-07T11:31
2022-01-07T11:31
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 16 735, до 10 618 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 834 (11,0%) без клинических проявлений... В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 618 035 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 16 735 случаев заражения коронавирусом за сутки