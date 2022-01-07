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В Алма-Атинской области полицейские вступили в перестрелку с мародерами
В Алма-Атинской области полицейские вступили в перестрелку с мародерами - РИА Новости, 07.01.2022
В Алма-Атинской области полицейские вступили в перестрелку с мародерами
В Алма-Атинской области произошло вооруженное столкновение казахстанских силовиков и мародеров, один человек погиб и один ранен, сообщил телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:39
2022-01-07T13:39
2022-01-07T14:43
беспорядки в казахстане
алматинская область
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Алма-Атинской области произошло вооруженное столкновение казахстанских силовиков и мародеров, один человек погиб и один ранен, сообщил телеканал "Хабар 24".По его информации, полиция задержала автомобиль без номеров, при проверке багажника была обнаружена похищенная в Алма-Ате бытовая техника. Сотрудники с задержанными направились в участок, по пути на них напали неизвестные и открыли огонь.В результате один из остановленных граждан убит, полицейский ранен.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошли столкновения с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Страны — члены организации направили миротворцев.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
2022-01-07T13:39
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PT2M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алматинская область, видео
13:39 07.01.2022 (обновлено: 14:43 07.01.2022)
В Алма-Атинской области полицейские вступили в перестрелку с мародерами
В Алма-Атинской области полицейские убили мародера во время перестрелки