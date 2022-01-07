https://ria.ru/20220107/evakuatsiya-1766812387.html
Самый простой способ спасти машину от эвакуации
Юрист назвал самый простой способ спасти машину от эвакуации - РИА Новости, 07.01.2022
Самый простой способ спасти машину от эвакуации
Самый простой и эффективный способ уберечь автомобиль от принудительной эвакуации - не нарушать закон и правила парковки, рассказал агентству "Прайм" заведующий РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T03:18
2022-01-07T03:18
2022-01-07T03:18
авто
россия
анатолий миронов (адвокат)
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Самый простой и эффективный способ уберечь автомобиль от принудительной эвакуации - не нарушать закон и правила парковки, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По его словам, водители часто идут на различные хитрости и уловки, чтобы избежать эвакуации: паркуют авто в неудобном для эвакуации месте, ставят на крышу крупногабаритные грузы, размещают на машине инвалидный знак и даже привязывают свои транспортные средства цепью к дереву.Даже инвалидные автомобили подлежат эвакуации в случаях если припаркованы не на инвалидных местах, а с грубым нарушением ПДД, подчеркивает он.Миронов советует не заниматься самообманом и не пытаться обхитрить эвакуатор.“Самый простой способ избежать принудительной эвакуации транспортного средства – быть законопослушным и парковаться там, где разрешено ПДД РФ”, - резюмирует адвокат.
https://ria.ru/20220101/stoyanki-1766369345.html
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авто, россия, анатолий миронов (адвокат)
Юрист назвал самый простой способ спасти машину от эвакуации
Юрист Миронов предупредил, что уловки не спасут автомобиль от принудительной эвакуации