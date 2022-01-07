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Самый простой способ спасти машину от эвакуации
Юрист назвал самый простой способ спасти машину от эвакуации - РИА Новости, 07.01.2022
Самый простой способ спасти машину от эвакуации
Самый простой и эффективный способ уберечь автомобиль от принудительной эвакуации - не нарушать закон и правила парковки, рассказал агентству "Прайм" заведующий РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T03:18
2022-01-07T03:18
авто
россия
анатолий миронов (адвокат)
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Самый простой и эффективный способ уберечь автомобиль от принудительной эвакуации - не нарушать закон и правила парковки, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По его словам, водители часто идут на различные хитрости и уловки, чтобы избежать эвакуации: паркуют авто в неудобном для эвакуации месте, ставят на крышу крупногабаритные грузы, размещают на машине инвалидный знак и даже привязывают свои транспортные средства цепью к дереву.Даже инвалидные автомобили подлежат эвакуации в случаях если припаркованы не на инвалидных местах, а с грубым нарушением ПДД, подчеркивает он.Миронов советует не заниматься самообманом и не пытаться обхитрить эвакуатор.“Самый простой способ избежать принудительной эвакуации транспортного средства – быть законопослушным и парковаться там, где разрешено ПДД РФ”, - резюмирует адвокат.
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авто, россия, анатолий миронов (адвокат)
03:18 07.01.2022
 
Юрист назвал самый простой способ спасти машину от эвакуации

Юрист Миронов предупредил, что уловки не спасут автомобиль от принудительной эвакуации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭвакуатор эвакуирует автомобиль
Эвакуатор эвакуирует автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эвакуатор эвакуирует автомобиль
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Самый простой и эффективный способ уберечь автомобиль от принудительной эвакуации - не нарушать закон и правила парковки, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
По его словам, водители часто идут на различные хитрости и уловки, чтобы избежать эвакуации: паркуют авто в неудобном для эвакуации месте, ставят на крышу крупногабаритные грузы, размещают на машине инвалидный знак и даже привязывают свои транспортные средства цепью к дереву.

"Все это разбивается в одночасье о техническую обеспеченность и профессионализм современных эвакуационных служб", - говорит эксперт.

Даже инвалидные автомобили подлежат эвакуации в случаях если припаркованы не на инвалидных местах, а с грубым нарушением ПДД, подчеркивает он.
Миронов советует не заниматься самообманом и не пытаться обхитрить эвакуатор.
“Самый простой способ избежать принудительной эвакуации транспортного средства – быть законопослушным и парковаться там, где разрешено ПДД РФ”, - резюмирует адвокат.
Эвакуатор привез автомобиль нарушителя правил парковки на спецстоянку - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 14:46
Москвичам рассказали, как вернуть эвакуированный автомобиль в праздники
 
АвтоРоссияАнатолий Миронов (адвокат)
 
 
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