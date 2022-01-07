https://ria.ru/20220107/elektrichestvo-1766885607.html
В Новгородской области более 140 населенных пунктов остались без света
В Новгородской области более 140 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 07.01.2022
В Новгородской области более 140 населенных пунктов остались без света
Более 140 населенных пунктов Новгородской области остаются без электричества из-за снегопада, работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно,... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T17:38
2022-01-07T17:38
2022-01-07T17:38
происшествия
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Более 140 населенных пунктов Новгородской области остаются без электричества из-за снегопада, работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба правительства региона."На сегодня наибольшее количество отключенных от электричества населенных пунктов – в Маловишерском районе. Там без света остается 54 населенных пункта с численностью населения 767 человек", - сказано в сообщении.Также, по данным пресс-службы, подача электроэнергии отсутствует в Любытинском районе в 40 населенных пунктах, в Окуловском без света остались 20 поселков, в Крестецком – 12, в Пестовском – 9, в Демянском – 8, в Валдайском – 2, в Боровичском – 1. Всего электроснабжения нет в 146 населенных пунктах региона."Работы по восстановлению электроэнергии в районах ведутся круглосуточно", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220107/snegopad-1766819544.html
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происшествия, новгородская область
В Новгородской области более 140 населенных пунктов остались без света
В Новгородской области более 140 населенных пунктов остались без света из-за снегопада
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости.
Более 140 населенных пунктов Новгородской области
остаются без электричества из-за снегопада, работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На сегодня наибольшее количество отключенных от электричества населенных пунктов – в Маловишерском районе. Там без света остается 54 населенных пункта с численностью населения 767 человек", - сказано в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, подача электроэнергии отсутствует в Любытинском районе в 40 населенных пунктах, в Окуловском без света остались 20 поселков, в Крестецком – 12, в Пестовском – 9, в Демянском – 8, в Валдайском – 2, в Боровичском – 1. Всего электроснабжения нет в 146 населенных пунктах региона.
"Работы по восстановлению электроэнергии в районах ведутся круглосуточно", - сказано в сообщении.