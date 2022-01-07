https://ria.ru/20220107/donbass-1766898805.html
СБУ активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявили в ДНР
СБУ активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявили в ДНР - РИА Новости, 07.01.2022
СБУ активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявили в ДНР
Служба безопасности Украины активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T20:07
2022-01-07T20:07
2022-01-07T21:14
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нато
служба безопасности украины
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эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.Таким образом СБУ хочет получить информацию о военнослужащих Народной милиции ДНР.По словам Басурина, в населенном пункте Марьинка, частично подконтрольном Киеву, сотрудники СБУ отслеживают граждан, регулярно посещающих территорию Донецкой народной республики.По данным разведки ДНР, в подконтрольных Киеву Авдеевке и Красногоровке в новогодние праздники проходят совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ. Их сотрудники выявляют людей, чьи родственники живут в ДНР."Данные лица обвиняются в пособничестве военнослужащим Народной милиции ДНР. Также известны случаи пропажи местных жителей, которых СБУ задерживала якобы с целью проведения допроса", — пояснил Басурин.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220107/provokatsii-1766894086.html
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в мире, киев, москва, нато, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия
20:07 07.01.2022 (обновлено: 21:14 07.01.2022)
СБУ активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила, что СБ Украины активизировала вербовку жителей Донбасса
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости.
Служба безопасности Украины активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин
.
"Основным методом для привлечения людей к сотрудничеству они используют аресты и запугивания. Нам стало известно, что за декабрь 2021 года СБУ задержаны девять человек", — сказал он журналистам.
Таким образом СБУ хочет получить информацию о военнослужащих Народной милиции ДНР.
По словам Басурина, в населенном пункте Марьинка, частично подконтрольном Киеву, сотрудники СБУ отслеживают граждан, регулярно посещающих территорию Донецкой народной республики.
По данным разведки ДНР, в подконтрольных Киеву Авдеевке
и Красногоровке
в новогодние праздники проходят совместные рейды представителей ВСУ
, МВД и СБУ. Их сотрудники выявляют людей, чьи родственники живут в ДНР.
"Данные лица обвиняются в пособничестве военнослужащим Народной милиции ДНР. Также известны случаи пропажи местных жителей, которых СБУ задерживала якобы с целью проведения допроса", — пояснил Басурин.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.