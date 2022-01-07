https://ria.ru/20220107/donbass-1766898805.html

СБУ активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявили в ДНР

СБУ активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявили в ДНР - РИА Новости, 07.01.2022

СБУ активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявили в ДНР

Служба безопасности Украины активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T20:07

2022-01-07T20:07

2022-01-07T21:14

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины активизировала работу по вербовке жителей Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.Таким образом СБУ хочет получить информацию о военнослужащих Народной милиции ДНР.По словам Басурина, в населенном пункте Марьинка, частично подконтрольном Киеву, сотрудники СБУ отслеживают граждан, регулярно посещающих территорию Донецкой народной республики.По данным разведки ДНР, в подконтрольных Киеву Авдеевке и Красногоровке в новогодние праздники проходят совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ. Их сотрудники выявляют людей, чьи родственники живут в ДНР."Данные лица обвиняются в пособничестве военнослужащим Народной милиции ДНР. Также известны случаи пропажи местных жителей, которых СБУ задерживала якобы с целью проведения допроса", — пояснил Басурин.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220107/provokatsii-1766894086.html

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