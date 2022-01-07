06:10 07.01.2022 (обновлено: 07:31 07.01.2022)
В Алма-Ате слышны выстрелы
Sputnik Казахстан: в Алма-Ате слышны выстрелы, баррикады разобраны, полиции на улице нет
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
АЛМА-АТА, 7 янв - РИА Новости. В Алма-Ате слышны выстрелы, но баррикады разобраны, на улицах нет ни полиции, ни протестующих, передает Sputnik Казахстан.
Телеканал "Хабар 24" со ссылкой на очевидцев сообщает, что перестрелка в городе продолжалась всю ночь.
По данным Sputnik Казахстан, у памятника Независимости на площади Республики стоят военные на БТР. На самой площади протестующих нет. Со стороны проспекта Назарбаева и на площади видны порядка десяти разбитых машин, полиции там также не видно.
Недалеко от площади, на тротуаре, лежит тело мужчины - предположительно, это один из убитых нападавших. "Периодически слышны выстрелы", - передает Sputnik Казахстан.
Людей на улицах практически нет, частично улицы очищены от баррикад, кое-где собран крупный мусор.
Беспорядки в Казахстане продолжаются несколько дней, в некоторых регионах они уже стихли, однако в Алма-Ате ситуация пока не нормализовалась. Контртеррористическая операция в городе все еще продолжается. По данным МВД, удалось освободить акимат города, бывшую резиденцию президента, площадь Республики. Зачистки продолжаются.
Протесты начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января стоимость газа стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.