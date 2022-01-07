https://ria.ru/20220107/alma-ata-1766819439.html

В Алма-Ате слышны выстрелы

В Алма-Ате слышны выстрелы - РИА Новости, 07.01.2022

В Алма-Ате слышны выстрелы

В Алма-Ате слышны выстрелы, но баррикады разобраны, на улицах нет ни полиции, ни протестующих, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T06:10

2022-01-07T06:10

2022-01-07T07:31

в мире

алма-ата

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 7 янв - РИА Новости. В Алма-Ате слышны выстрелы, но баррикады разобраны, на улицах нет ни полиции, ни протестующих, передает Sputnik Казахстан.Телеканал "Хабар 24" со ссылкой на очевидцев сообщает, что перестрелка в городе продолжалась всю ночь.По данным Sputnik Казахстан, у памятника Независимости на площади Республики стоят военные на БТР. На самой площади протестующих нет. Со стороны проспекта Назарбаева и на площади видны порядка десяти разбитых машин, полиции там также не видно.Недалеко от площади, на тротуаре, лежит тело мужчины - предположительно, это один из убитых нападавших. "Периодически слышны выстрелы", - передает Sputnik Казахстан.Людей на улицах практически нет, частично улицы очищены от баррикад, кое-где собран крупный мусор.Беспорядки в Казахстане продолжаются несколько дней, в некоторых регионах они уже стихли, однако в Алма-Ате ситуация пока не нормализовалась. Контртеррористическая операция в городе все еще продолжается. По данным МВД, удалось освободить акимат города, бывшую резиденцию президента, площадь Республики. Зачистки продолжаются.Протесты начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января стоимость газа стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

https://ria.ru/20220107/aeroport-1766819863.html

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в мире, алма-ата