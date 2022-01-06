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ЯсноПонятно. Почему так сложно одеться зимой красиво?
ЯсноПонятно. Почему так сложно одеться зимой красиво? - РИА Новости, 06.01.2022
ЯсноПонятно. Почему так сложно одеться зимой красиво?
Почему зимой в России мы покупаем в основном темную одежду? Как подобрать шапку для элегантного зимнего образа? Когда начать готовиться к холодам, чтобы в магазинах был большой выбор и невысокий ценник? Какие ошибки чаще всего встречаются в "зимнем луке"? И может ли зимняя обувь не выглядеть громоздко?
2022-01-06T12:00
2022-01-06T12:00
2022-01-06T12:00
яснопонятно
общество
мода
одежда
зима
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россия
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ЯсноПонятно. Почему так сложно одеться зимой красиво?
Почему зимой в России мы покупаем в основном темную одежду? Как подобрать шапку для элегантного зимнего образа? Когда начать готовиться к холодам, чтобы в магазинах был большой выбор и невысокий ценник? Какие ошибки чаще всего встречаются в «зимнем луке»? И может ли зимняя обувь не выглядеть громоздко?
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Почему так сложно одеться зимой красиво?
Почему зимой в России мы покупаем в основном темную одежду? Как подобрать шапку для элегантного зимнего образа? Когда начать готовиться к холодам, чтобы в магазинах был большой выбор и невысокий ценник? Какие ошибки чаще всего встречаются в «зимнем луке»? И может ли зимняя обувь не выглядеть громоздко?
audio/mpeg
Международный эксперт по стилю Александр Белов — о зимнем стиле в России, сложностях при покупке теплой одежды и о том, как выглядеть элегантно в холода.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, мода, одежда, зима, подкаст, россия, аудио
ЯсноПонятно. Почему так сложно одеться зимой красиво?
Почему зимой в России мы покупаем в основном темную одежду? Как подобрать шапку для элегантного зимнего образа? Когда начать готовиться к холодам, чтобы в магазинах был большой выбор и невысокий ценник? Какие ошибки чаще всего встречаются в "зимнем луке"? И может ли зимняя обувь не выглядеть громоздко?