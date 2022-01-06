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Москвичам рассказали о погоде в последние дни январских каникул
Москвичам рассказали о погоде в последние дни январских каникул - РИА Новости, 06.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в последние дни январских каникул
Сильный снегопад и температура до минус 7 градусов ожидается в Москве 9 января, в последний день январских каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T16:25
2022-01-06T16:25
2022-01-06T16:25
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сильный снегопад и температура до минус 7 градусов ожидается в Москве 9 января, в последний день январских каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что восьмого января ночью ожидается минус 10-15, местами небольшой снег, а днем минус 3-8, без существенных осадков."А 9 января во второй половине дня начнется снег, вечером снегопад усилится. Температура ночью минус 6-11, днем минус 2-7. Возвращаться по дорогам на авто лучше в первой половине дня, чтобы не попасть в 10-балльные пробки вечером, обусловленные сложными метеоусловиями",- рассказал Тишковец.
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москва, евгений тишковец, погода
Москвичам рассказали о погоде в последние дни январских каникул
Синоптик Тишковец: в Москве в последние дни январских каникул ожидаются снегопады