https://ria.ru/20220106/snegopady-1766762726.html

Москвичам рассказали о погоде в последние дни январских каникул

Москвичам рассказали о погоде в последние дни январских каникул - РИА Новости, 06.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в последние дни январских каникул

Сильный снегопад и температура до минус 7 градусов ожидается в Москве 9 января, в последний день январских каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:25

2022-01-06T16:25

2022-01-06T16:25

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сильный снегопад и температура до минус 7 градусов ожидается в Москве 9 января, в последний день январских каникул, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что восьмого января ночью ожидается минус 10-15, местами небольшой снег, а днем минус 3-8, без существенных осадков."А 9 января во второй половине дня начнется снег, вечером снегопад усилится. Температура ночью минус 6-11, днем минус 2-7. Возвращаться по дорогам на авто лучше в первой половине дня, чтобы не попасть в 10-балльные пробки вечером, обусловленные сложными метеоусловиями",- рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20211219/poteplenie-1764410191.html

москва

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москва, евгений тишковец, погода