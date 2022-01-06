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Биография Александра Скрябина
Биография Александра Скрябина - РИА Новости, 06.01.2022
Биография Александра Скрябина
Русский композитор и пианист Александр Николаевич Скрябин родился 6 января 1872 года (25 декабря 1871 года по старому стилю) в Москве. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T01:05
2022-01-06T01:05
справки
москва
александр скрябин
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Русский композитор и пианист Александр Николаевич Скрябин родился 6 января 1872 года (25 декабря 1871 года по старому стилю) в Москве.Его семья происходила из старинного дворянского рода. Отец служил дипломатом в Турции. Мать – Любовь Щетинина (1849-1873) – была пианисткой, окончила Петербургскую консерваторию у польского пианиста Теодора Лешетицкого. Умерла от туберкулеза, когда сыну не было и полутора лет. Скрябин воспитывался тетей, увлекшей его игрой на фортепиано. В пять лет он воспроизводил на инструменте не только мелодии, но и однажды услышанные несложные пьесы, в восемь начал сочинять музыку, писал стихи и многоактные трагедии.С 1882 года Александр Скрябин обучался во Втором московском кадетском корпусе. Брал уроки фортепиано у Георгия Конюса и Николая Зверева, изучал теорию музыки под руководством Сергея Танеева, выступал в концертах.В 1888 году, за год до окончания кадетского корпуса, поступил в Московскую консерваторию по двум специальностям: "фортепиано" и "свободное сочинение".В 1892 году окончил консерваторию с малой золотой медалью по классу фортепиано, получив на выпускном экзамене "пять с плюсом". Скрябин не получил разрешения сдать экзамен на диплом композитора, хотя ко времени поступления в консерваторию он был автором свыше 70-ти сочинений.После окончания Московской консерватории из-за болезни правой руки Александр Скрябин пережил тяжелый период, из которого ему помог выйти известный петербургский меценат Митрофан Беляев (был издателем и пропагандистом музыки композитора), отправив его 1896 году в турне по Европе.В 1898-1904 годах Скрябин преподавал специальное фортепиано в Московской консерватории. Он одним из первых нарушил традицию обучения молодых пианистов на инструктивно-педагогическом материале. В зависимости от технических возможностей, он подбирал для них высокохудожественный репертуар.Педагогическую деятельность совмещал с композиторским творчеством. Увлекался сочинениями поэтов-символистов. Особое влияние на Скрябина оказала философия Владимира Соловьева, а также Сергея Трубецкого, с которым он дружил. Посещал философские кружки и литературные диспуты, что привело его к рождению собственной философско-художественной концепции "духа творящего", отраженной в Третьей симфонии "Божественная поэма" (1903-1904), "Поэме экстаза" (1905-1907), "Прометее" (1911), фортепианных произведениях. Позднее, под влиянием учения Елены Блаватской,Скрябин увлекся восточными религиозными учениями и пришел к идее синтеза музыки и других видов искусства, возрождающего жанр древней мистерии.В 1904-1909 годах Скрябин жил за границей, давал концерты в Америке с оркестром под управлением известного венгерского дирижера Артура Никиша. В 1909 году триумфально выступил в Москве. В 1910 году Скрябин окончательно вернулся на родину.Последние годы жизни посвятил в основном фортепианным сочинениям. Поздние произведения Скрябина – сонаты №№ 7-10, фортепьянные поэмы "Маска", "Странность", "К пламени" так или иначе связаны с идеями "мистерии". Тогда же он сформировал новую систему музыкального мышления, получившую развитие в искусстве ХХ веке.Скрябин – первый композитор, использовавший цвето- и светомузыку при создании произведений, создавшим таблицу соответствия цветов определенным тональностям.В 1910 году Сергей Прокофьев посвятил Скрябину симфоническую поэму "Сны".В том же году для симфонического оркестра расширенного состава, фортепиано, органа, хора и света Скрябин написал "Поэму огня" ("Прометей") – одно из самых значительных своих творений. Впервые она была исполнена в 1911 году в Петербурге, партию фортепиано исполнял автор.В 1914 году Скрябин давал концерты в пользу пострадавших от начавшейся Первой мировой войны. В числе сочинений композитора – концерт для фортепиано с оркестром (1896-1897), три симфонии, две симфонические поэмы, 10 сонат, 91 прелюдия и др.27 апреля (14 апреля по старому стилю) 1915 года Александр Скрябин скоропостижно скончался в Москве от заражения крови.В 1916 году на доме Скрябина была установлена мемориальная доска.В 1922 году в квартире, где композитор жил с 1912 года до своей смерти, был открыт Музей Скрябина. Одна из старейших детских музыкальных школ Москвы – "Детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина" – с 1992 года носит имя композитора.В 2020 году бюст Скрябина был установлен в Московской консерватории.Композитор был женат на пианистке Вере Исакович. В браке были рождены четверо детей, двое из них скончались в детском возрасте. Старшая дочь композитора Елена Скрябина (1900-1990) стала женой пианиста Владимира Софроницкого. Младшая дочь Мария Скрябина (1901-1989) была актрисой. Второй женой Александра Скрябина стала Татьяна Шлецер, племянница пианиста Павла Шлецера. В этом союзе родилось трое детей. Сын Юлиан Скрябин (1908-1919), был многообещающим композитором, но трагически погиб. Старшая дочь Ариадна Скрябина (1905-1944) во время фашистской оккупации была бойцом французского Сопротивления, погибла незадолго до освобождения страны. Младшая дочь Марина Скрябина (1911-1998) – французский музыковед и композитор. Сестра композитора Ксения Скрябина – мать известного проповедника и мыслителя митрополита Сурожского Антония (1914-2003). В 2022 году в Москве пройдет первый международный музыкальный фестиваль А. Н. Скрябина, приуроченный к 150-летию со дня его рождения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, александр скрябин
01:05 06.01.2022
 

Биография Александра Скрябина

© РИА Новости / Михаил Филимонов / Перейти в фотобанкРусский композитор Александр Скрябин
Русский композитор Александр Скрябин - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Русский композитор и пианист Александр Николаевич Скрябин родился 6 января 1872 года (25 декабря 1871 года по старому стилю) в Москве.
Его семья происходила из старинного дворянского рода. Отец служил дипломатом в Турции. Мать – Любовь Щетинина (1849-1873) – была пианисткой, окончила Петербургскую консерваторию у польского пианиста Теодора Лешетицкого. Умерла от туберкулеза, когда сыну не было и полутора лет. Скрябин воспитывался тетей, увлекшей его игрой на фортепиано. В пять лет он воспроизводил на инструменте не только мелодии, но и однажды услышанные несложные пьесы, в восемь начал сочинять музыку, писал стихи и многоактные трагедии.
С 1882 года Александр Скрябин обучался во Втором московском кадетском корпусе. Брал уроки фортепиано у Георгия Конюса и Николая Зверева, изучал теорию музыки под руководством Сергея Танеева, выступал в концертах.
В 1888 году, за год до окончания кадетского корпуса, поступил в Московскую консерваторию по двум специальностям: "фортепиано" и "свободное сочинение".
В 1892 году окончил консерваторию с малой золотой медалью по классу фортепиано, получив на выпускном экзамене "пять с плюсом". Скрябин не получил разрешения сдать экзамен на диплом композитора, хотя ко времени поступления в консерваторию он был автором свыше 70-ти сочинений.
После окончания Московской консерватории из-за болезни правой руки Александр Скрябин пережил тяжелый период, из которого ему помог выйти известный петербургский меценат Митрофан Беляев (был издателем и пропагандистом музыки композитора), отправив его 1896 году в турне по Европе.
В 1898-1904 годах Скрябин преподавал специальное фортепиано в Московской консерватории. Он одним из первых нарушил традицию обучения молодых пианистов на инструктивно-педагогическом материале. В зависимости от технических возможностей, он подбирал для них высокохудожественный репертуар.
Педагогическую деятельность совмещал с композиторским творчеством. Увлекался сочинениями поэтов-символистов. Особое влияние на Скрябина оказала философия Владимира Соловьева, а также Сергея Трубецкого, с которым он дружил. Посещал философские кружки и литературные диспуты, что привело его к рождению собственной философско-художественной концепции "духа творящего", отраженной в Третьей симфонии "Божественная поэма" (1903-1904), "Поэме экстаза" (1905-1907), "Прометее" (1911), фортепианных произведениях. Позднее, под влиянием учения Елены Блаватской,
Скрябин увлекся восточными религиозными учениями и пришел к идее синтеза музыки и других видов искусства, возрождающего жанр древней мистерии.
В 1904-1909 годах Скрябин жил за границей, давал концерты в Америке с оркестром под управлением известного венгерского дирижера Артура Никиша. В 1909 году триумфально выступил в Москве. В 1910 году Скрябин окончательно вернулся на родину.
Последние годы жизни посвятил в основном фортепианным сочинениям. Поздние произведения Скрябина – сонаты №№ 7-10, фортепьянные поэмы "Маска", "Странность", "К пламени" так или иначе связаны с идеями "мистерии". Тогда же он сформировал новую систему музыкального мышления, получившую развитие в искусстве ХХ веке.
Скрябин – первый композитор, использовавший цвето- и светомузыку при создании произведений, создавшим таблицу соответствия цветов определенным тональностям.
В 1910 году Сергей Прокофьев посвятил Скрябину симфоническую поэму "Сны".
В том же году для симфонического оркестра расширенного состава, фортепиано, органа, хора и света Скрябин написал "Поэму огня" ("Прометей") – одно из самых значительных своих творений. Впервые она была исполнена в 1911 году в Петербурге, партию фортепиано исполнял автор.
В 1914 году Скрябин давал концерты в пользу пострадавших от начавшейся Первой мировой войны.
В числе сочинений композитора – концерт для фортепиано с оркестром (1896-1897), три симфонии, две симфонические поэмы, 10 сонат, 91 прелюдия и др.
27 апреля (14 апреля по старому стилю) 1915 года Александр Скрябин скоропостижно скончался в Москве от заражения крови.
В 1916 году на доме Скрябина была установлена мемориальная доска.
В 1922 году в квартире, где композитор жил с 1912 года до своей смерти, был открыт Музей Скрябина.
Одна из старейших детских музыкальных школ Москвы – "Детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина" – с 1992 года носит имя композитора.
В 2020 году бюст Скрябина был установлен в Московской консерватории.
Композитор был женат на пианистке Вере Исакович. В браке были рождены четверо детей, двое из них скончались в детском возрасте. Старшая дочь композитора Елена Скрябина (1900-1990) стала женой пианиста Владимира Софроницкого.
Младшая дочь Мария Скрябина (1901-1989) была актрисой.
Второй женой Александра Скрябина стала Татьяна Шлецер, племянница пианиста Павла Шлецера. В этом союзе родилось трое детей. Сын Юлиан Скрябин (1908-1919), был многообещающим композитором, но трагически погиб. Старшая дочь Ариадна Скрябина (1905-1944) во время фашистской оккупации была бойцом французского Сопротивления, погибла незадолго до освобождения страны. Младшая дочь Марина Скрябина (1911-1998) – французский музыковед и композитор.
Сестра композитора Ксения Скрябина – мать известного проповедника и мыслителя митрополита Сурожского Антония (1914-2003).
В 2022 году в Москве пройдет первый международный музыкальный фестиваль А. Н. Скрябина, приуроченный к 150-летию со дня его рождения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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