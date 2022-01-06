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В России выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.01.2022

В России выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 15 316 — до 10 601 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:47

2022-01-06T11:47

2022-01-06T15:18

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 15 316 — до 10 601 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 316 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1630 (10,6%) без клинических проявлений. В Российской Федерации <...> зарегистрировано 10 601 300 случаев (+0,14%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", — говорится в сообщении.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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