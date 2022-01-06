https://ria.ru/20220106/pogoda-1766764272.html
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.01.2022
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T16:34
2022-01-06T16:34
2022-01-06T16:34
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 11.00 7 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 8 января. Кроме того, с 12.00 7 января до 12.00 8 января в столице и области действует предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду.
https://ria.ru/20220106/snegopady-1766762726.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра