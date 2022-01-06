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Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра - РИА Новости, 06.01.2022
Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
Израильская армия подвергла танковому обстрелу сирийскую провинцию Кунейтра, сообщило сирийское информационное агентство SANA. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T00:51
2022-01-06T00:51
2022-01-06T00:51
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КАИР, 6 янв – РИА Новости. Израильская армия подвергла танковому обстрелу сирийскую провинцию Кунейтра, сообщило сирийское информационное агентство SANA."Израильские оккупанты обстреляли из танков окрестности деревни Аль-Хуррия близ Кунейтры. Над районом интенсивно летают вертолеты и разведывательные самолеты оккупантов", - сообщает корреспондент агентства с места событий.
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в мире, израиль, сирия
Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
SANA: израильская армия подвергла танковому обстрелу сирийскую провинцию Кунейтра