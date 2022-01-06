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В Афганистане из-за наводнений погибли не менее 11 человек, заявил источник
В Афганистане из-за наводнений погибли не менее 11 человек, заявил источник - РИА Новости, 06.01.2022
В Афганистане из-за наводнений погибли не менее 11 человек, заявил источник
По меньшей мере 11 человек погибли, 23 пострадали в результате наводнений и снегопада в Афганистане, сообщил РИА Новости источник в агентстве по готовности к... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:45
2022-01-06T10:45
2022-01-06T10:45
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КАБУЛ, 6 янв - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, 23 пострадали в результате наводнений и снегопада в Афганистане, сообщил РИА Новости источник в агентстве по готовности к стихийным бедствиям страны.По данным ведомства, обильные снегопады на территории Афганистана в последние несколько дней зачастую приводят к наводнениям. По словам источника, такая ситуация наблюдается, в частности, в провинциях Гильменд, Нимроз, Фарах, Нангархар, Бадахшан, Джаузджан, Тахар, Кандагар и Кабул.Источник отметил, что персонал ведомства смог спасти и эвакуировать десятки людей, оказавшихся в ловушке из-за стихии.
https://ria.ru/20211212/livni-1763379396.html
афганистан
бадахшан
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в мире, афганистан, бадахшан, нангархар, фарах (провинция)
В Афганистане из-за наводнений погибли не менее 11 человек, заявил источник
Источник: в Афганистане из-за наводнений пострадали 23 человека, не менее 11 погибли