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В Афганистане из-за наводнений погибли не менее 11 человек, заявил источник

В Афганистане из-за наводнений погибли не менее 11 человек, заявил источник - РИА Новости, 06.01.2022

В Афганистане из-за наводнений погибли не менее 11 человек, заявил источник

По меньшей мере 11 человек погибли, 23 пострадали в результате наводнений и снегопада в Афганистане, сообщил РИА Новости источник в агентстве по готовности к... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:45

2022-01-06T10:45

2022-01-06T10:45

в мире

афганистан

бадахшан

нангархар

фарах (провинция)

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КАБУЛ, 6 янв - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, 23 пострадали в результате наводнений и снегопада в Афганистане, сообщил РИА Новости источник в агентстве по готовности к стихийным бедствиям страны.По данным ведомства, обильные снегопады на территории Афганистана в последние несколько дней зачастую приводят к наводнениям. По словам источника, такая ситуация наблюдается, в частности, в провинциях Гильменд, Нимроз, Фарах, Нангархар, Бадахшан, Джаузджан, Тахар, Кандагар и Кабул.Источник отметил, что персонал ведомства смог спасти и эвакуировать десятки людей, оказавшихся в ловушке из-за стихии.

https://ria.ru/20211212/livni-1763379396.html

афганистан

бадахшан

нангархар

фарах (провинция)

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в мире, афганистан, бадахшан, нангархар, фарах (провинция)