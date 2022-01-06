https://ria.ru/20220106/lekarstva-1766708236.html
Путин поручил представить идеи о лекарствах для тяжелобольных россиян
Путин поручил представить идеи о лекарствах для тяжелобольных россиян - РИА Новости, 06.01.2022
Путин поручил представить идеи о лекарствах для тяжелобольных россиян
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 февраля представить предложения об обеспечении с 2022 года лекарствами детей с тяжёлыми заболеваниями и... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:16
2022-01-06T10:16
2022-01-06T10:28
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 февраля представить предложения об обеспечении с 2022 года лекарствами детей с тяжёлыми заболеваниями и после 18-летия, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ ... представить предложения об обеспечении, начиная с 2022 года, в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручений - 15 февраля 2022 года.
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владимир путин, здоровье - общество, россия
10:16 06.01.2022 (обновлено: 10:28 06.01.2022)
Путин поручил представить идеи о лекарствах для тяжелобольных россиян
Путин поручил представить идеи об обеспечении лекарствами россиян с тяжелыми заболеваниями