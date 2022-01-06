https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766748822.html
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 06.01.2022
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
В семи регионах России за неделю отмечается улучшение эпидситуации, в 24 ситуация осложнилась из-за снижения охвата тестированием, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:08
2022-01-06T15:08
2022-01-06T15:08
распространение коронавируса
общество
смоленская область
татьяна голикова
здоровье - общество
самарское
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_d7d557b654100004e2d682dbc4a4a086.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В семи регионах России за неделю отмечается улучшение эпидситуации, в 24 ситуация осложнилась из-за снижения охвата тестированием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах. В семи регионах отмечается улучшение", - сказала Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Улучшение ситуации отмечается в Волгоградской, Липецкой, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, а также в Башкирии и Тыва, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20220106/skoraya-1766721141.html
смоленская область
самарское
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_192:0:2419:1670_1920x0_80_0_0_c82dee8d17f370636ce65a1cd15fff4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, смоленская область, татьяна голикова, здоровье - общество, самарское, россия, коронавирус covid-19
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Вице-премьер Голикова отметила улучшение эпидситуации за неделю в семи регионах