https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766748822.html

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 06.01.2022

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

В семи регионах России за неделю отмечается улучшение эпидситуации, в 24 ситуация осложнилась из-за снижения охвата тестированием, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T15:08

2022-01-06T15:08

2022-01-06T15:08

распространение коронавируса

общество

смоленская область

татьяна голикова

здоровье - общество

самарское

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В семи регионах России за неделю отмечается улучшение эпидситуации, в 24 ситуация осложнилась из-за снижения охвата тестированием, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах. В семи регионах отмечается улучшение", - сказала Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Улучшение ситуации отмечается в Волгоградской, Липецкой, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, а также в Башкирии и Тыва, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20220106/skoraya-1766721141.html

смоленская область

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общество, смоленская область, татьяна голикова, здоровье - общество, самарское, россия, коронавирус covid-19