https://ria.ru/20220106/bezopasnost-1767391731.html
Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат около 700 спасателей
Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат около 700 спасателей - РИА Новости, 11.01.2022
Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат около 700 спасателей
Почти 700 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат безопасность в Москве в рождественскую ночь, сообщается в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-06T14:05
2022-01-06T14:05
2022-01-11T18:44
москва
рождество христово
городское хозяйство москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745600160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6e88f84bc1237ce47bede94eb7db4f37.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти 700 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат безопасность в Москве в рождественскую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пожарную безопасность в один из главных христианских праздников – Рождество Христово – будут обеспечивать 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев.Дежурства организованы в 485 храмах, в 101 из них – с наиболее низким порогом огнестойкости – наряды усилены", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в преддверии праздника со священнослужителями и прихожанами проведены профилактические беседы, им рассказали о правилах обращения с источниками открытого огня (свечи, лампады), с огнетушителями, проработали пути эвакуации.В комплексе городского хозяйства отметили, что всего в столице круглосуточно несут дежурство почти 1,2 тысячи человек личного состава и более 300 единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.
https://realty.ria.ru/20220106/privychki-1765863191.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745600160_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_eb56f740978fb660d532003d940bf38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, рождество христово, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Почти 700 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат безопасность в Москве
в рождественскую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Пожарную безопасность в один из главных христианских праздников – Рождество Христово – будут обеспечивать 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев.
Дежурства организованы в 485 храмах, в 101 из них – с наиболее низким порогом огнестойкости – наряды усилены", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в преддверии праздника со священнослужителями и прихожанами проведены профилактические беседы, им рассказали о правилах обращения с источниками открытого огня (свечи, лампады), с огнетушителями, проработали пути эвакуации.
В комплексе городского хозяйства отметили, что всего в столице круглосуточно несут дежурство почти 1,2 тысячи человек личного состава и более 300 единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.