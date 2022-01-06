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https://ria.ru/20220106/bezopasnost-1767391731.html
Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат около 700 спасателей
Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат около 700 спасателей - РИА Новости, 11.01.2022
Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат около 700 спасателей
Почти 700 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат безопасность в Москве в рождественскую ночь, сообщается в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-06T14:05
2022-01-11T18:44
москва
рождество христово
городское хозяйство москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти 700 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат безопасность в Москве в рождественскую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пожарную безопасность в один из главных христианских праздников – Рождество Христово – будут обеспечивать 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев.Дежурства организованы в 485 храмах, в 101 из них – с наиболее низким порогом огнестойкости – наряды усилены", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в преддверии праздника со священнослужителями и прихожанами проведены профилактические беседы, им рассказали о правилах обращения с источниками открытого огня (свечи, лампады), с огнетушителями, проработали пути эвакуации.В комплексе городского хозяйства отметили, что всего в столице круглосуточно несут дежурство почти 1,2 тысячи человек личного состава и более 300 единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.
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москва, рождество христово, городское хозяйство москвы
14:05 06.01.2022 (обновлено: 18:44 11.01.2022)
 

Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат около 700 спасателей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛуна в Москве
Луна в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти 700 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат безопасность в Москве в рождественскую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Пожарную безопасность в один из главных христианских праздников – Рождество Христово – будут обеспечивать 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев.
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Дежурства организованы в 485 храмах, в 101 из них – с наиболее низким порогом огнестойкости – наряды усилены", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в преддверии праздника со священнослужителями и прихожанами проведены профилактические беседы, им рассказали о правилах обращения с источниками открытого огня (свечи, лампады), с огнетушителями, проработали пути эвакуации.
В комплексе городского хозяйства отметили, что всего в столице круглосуточно несут дежурство почти 1,2 тысячи человек личного состава и более 300 единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРождество ХристовоГородское хозяйство Москвы
 
 
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