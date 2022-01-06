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В Минске мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко
В Минске мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко - РИА Новости, 06.01.2022
В Минске мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко
Суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии, сообщили в четверг в... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:28
2022-01-06T11:28
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии, сообщили в четверг в пресс-службе генпрокуратуры."Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого Н., которому инкриминированы: активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия; публичное оскорбление президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы.По информации ведомства, в августе 2020 года обвиняемый блокировал движение транспорта, игнорировал законные требования правоохранителей. Кроме того, он разместил в Instagram видеозапись, в которой содержались "оскорбительные для главы государства высказывания". "Суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор... Н. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - отметили в генпрокуратуре.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211223/zaderzhanie-1765049905.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии
11:28 06.01.2022
 
В Минске мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко

Суд в Минске приговорил мужчину к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии, сообщили в четверг в пресс-службе генпрокуратуры.
"Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого Н., которому инкриминированы: активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия; публичное оскорбление президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По информации ведомства, в августе 2020 года обвиняемый блокировал движение транспорта, игнорировал законные требования правоохранителей. Кроме того, он разместил в Instagram видеозапись, в которой содержались "оскорбительные для главы государства высказывания". "Суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор... Н. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - отметили в генпрокуратуре.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
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