Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220106/arktika-1766706447.html
Ученые СВФУ строят математические модели для решения задач Арктики
Ученые СВФУ строят математические модели для решения задач Арктики - РИА Новости, 06.01.2022
Ученые СВФУ строят математические модели для решения задач Арктики
Якутские ученые строят математические модели для решения прикладных задач Арктики и Крайнего Севера, в том числе прогнозирования климатических изменений,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:04
2022-01-06T10:04
республика саха (якутия)
северо-восточный федеральный университет
арктика
республика саха (якутия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151610/64/1516106454_0:229:4383:2694_1920x0_80_0_0_ee59c1259605d9759c193f0487bcddb3.jpg
ЯКУТСК, 6 янв – РИА Новости. Якутские ученые строят математические модели для решения прикладных задач Арктики и Крайнего Севера, в том числе прогнозирования климатических изменений, сообщил РИА Новости заведующий международной лабораторией "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Александр Григорьев.Мегагранты правительства РФ с 2010 года реализуются для привлечения ведущих учёных в вузы России. Президент страны Владимир Путин в декабре встретился с участниками Конгресса молодых учёных, где отметил, что это один из самых успешных проектов правительства РФ, и необходимо увеличить срок его объем финансирования и сроки. Глава государства подчеркнул, что в рамках программы мегагрантов 300 с лишним проектов реализуются в 36 субъектах России, включая Якутию. СВФУ является победителем двух конкурсов на научные мегагранты – по лингвистике и по проекту "Многомасштабные модели пониженного порядка"."Наш проект посвящен созданию эффективных нестандартных вычислительных методов, которые можно применить в самых разных сферах жизнедеятельности. Актуальными темами в проекте являются добыча углеводородного сырья и других полезных ископаемых, а также вопросы, связанные с климатическими особенностями Арктики и Крайнего Севера. Мы строим математические модели, на основе которых можно получить точные прогнозы для сложных природных и технических процессов. При помощи математического моделирования можно рассчитать много факторов, которые не всегда можно учесть при экспертном подходе. Для крупных предприятий точные прогнозы могут дать как экономию, так и дополнительный доход", - рассказал Григорьев.В свою очередь, ведущий ученый лаборатории, профессор Техасского университета США Ялчин Эфендиев рассказал, что мегагрант реализуется не только на финансы правительства РФ, но также из других фондов поддержки научной деятельности объемом более 40 миллионов рублей. "СВФУ сотрудничает с учеными ведущих российских и зарубежных университетов. В течение пяти лет в рамках мегагранта ученые исследовательской лаборатории вуза опубликовали много научных статей в высокорейтинговых журналах", - сказал собеседник агентства."Это важно для университета и в целом для развития науки. У нас в лаборатории работают где-то 15 молодых ученых. Проект "Многомасштабные модели пониженного порядка" включает в себя научные исследования по различным направлениям. Например, как можно применить искусственный интеллект для прогнозирования лесных пожаров, и тем самым минимизировать последствия. Это большой проект, над которым мы работали вместе со многими передовыми научными коллективами России и мира", - добавил профессор.
https://ria.ru/20211224/nadbavki-1765424173.html
https://ria.ru/20211223/yakutiya-1765132327.html
арктика
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151610/64/1516106454_244:0:4140:2922_1920x0_80_0_0_61d0acc78e63e29f362e62da43efd003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-восточный федеральный университет, арктика, республика саха (якутия), россия
10:04 06.01.2022
 

Ученые СВФУ строят математические модели для решения задач Арктики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывшая полярная станция "Остров Уединение" в Карском море
Бывшая полярная станция Остров Уединение в Карском море - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Бывшая полярная станция "Остров Уединение" в Карском море
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 янв – РИА Новости. Якутские ученые строят математические модели для решения прикладных задач Арктики и Крайнего Севера, в том числе прогнозирования климатических изменений, сообщил РИА Новости заведующий международной лабораторией "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Александр Григорьев.
Мегагранты правительства РФ с 2010 года реализуются для привлечения ведущих учёных в вузы России. Президент страны Владимир Путин в декабре встретился с участниками Конгресса молодых учёных, где отметил, что это один из самых успешных проектов правительства РФ, и необходимо увеличить срок его объем финансирования и сроки. Глава государства подчеркнул, что в рамках программы мегагрантов 300 с лишним проектов реализуются в 36 субъектах России, включая Якутию. СВФУ является победителем двух конкурсов на научные мегагранты – по лингвистике и по проекту "Многомасштабные модели пониженного порядка".
Российский ученый бурит лед для взятия пробы на Северном Полюсе - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 21:57Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев: выплата надбавок поможет привлечь в Арктику молодых ученых
"Наш проект посвящен созданию эффективных нестандартных вычислительных методов, которые можно применить в самых разных сферах жизнедеятельности. Актуальными темами в проекте являются добыча углеводородного сырья и других полезных ископаемых, а также вопросы, связанные с климатическими особенностями Арктики и Крайнего Севера. Мы строим математические модели, на основе которых можно получить точные прогнозы для сложных природных и технических процессов. При помощи математического моделирования можно рассчитать много факторов, которые не всегда можно учесть при экспертном подходе. Для крупных предприятий точные прогнозы могут дать как экономию, так и дополнительный доход", - рассказал Григорьев.
В свою очередь, ведущий ученый лаборатории, профессор Техасского университета США Ялчин Эфендиев рассказал, что мегагрант реализуется не только на финансы правительства РФ, но также из других фондов поддержки научной деятельности объемом более 40 миллионов рублей. "СВФУ сотрудничает с учеными ведущих российских и зарубежных университетов. В течение пяти лет в рамках мегагранта ученые исследовательской лаборатории вуза опубликовали много научных статей в высокорейтинговых журналах", - сказал собеседник агентства.
"Это важно для университета и в целом для развития науки. У нас в лаборатории работают где-то 15 молодых ученых. Проект "Многомасштабные модели пониженного порядка" включает в себя научные исследования по различным направлениям. Например, как можно применить искусственный интеллект для прогнозирования лесных пожаров, и тем самым минимизировать последствия. Это большой проект, над которым мы работали вместе со многими передовыми научными коллективами России и мира", - добавил профессор.
Круглый стол, посвященный развитию регионального телерадиовещания в Ил Тумэн - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 15:34Республика Саха (Якутия)
Приоритеты вещания в Якутии: детский телеканал и цифровое радио
 
Республика Саха (Якутия)Северо-Восточный федеральный университетАрктикаРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Протестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИ
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
23:13События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
23:10В Италии впервые суточное число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч
Лента новостейМолния
СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуЧастный вертолет совершил жесткую посадку в БашкирииВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИПротестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемыСобытия в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый домВ Италии впервые суточное число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч