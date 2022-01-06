Ученые СВФУ строят математические модели для решения задач Арктики
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывшая полярная станция "Остров Уединение" в Карском море
Бывшая полярная станция "Остров Уединение" в Карском море
ЯКУТСК, 6 янв – РИА Новости. Якутские ученые строят математические модели для решения прикладных задач Арктики и Крайнего Севера, в том числе прогнозирования климатических изменений, сообщил РИА Новости заведующий международной лабораторией "Многомасштабное математическое моделирование и компьютерные вычисления" Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Александр Григорьев.
Мегагранты правительства РФ с 2010 года реализуются для привлечения ведущих учёных в вузы России. Президент страны Владимир Путин в декабре встретился с участниками Конгресса молодых учёных, где отметил, что это один из самых успешных проектов правительства РФ, и необходимо увеличить срок его объем финансирования и сроки. Глава государства подчеркнул, что в рамках программы мегагрантов 300 с лишним проектов реализуются в 36 субъектах России, включая Якутию. СВФУ является победителем двух конкурсов на научные мегагранты – по лингвистике и по проекту "Многомасштабные модели пониженного порядка".
"Наш проект посвящен созданию эффективных нестандартных вычислительных методов, которые можно применить в самых разных сферах жизнедеятельности. Актуальными темами в проекте являются добыча углеводородного сырья и других полезных ископаемых, а также вопросы, связанные с климатическими особенностями Арктики и Крайнего Севера. Мы строим математические модели, на основе которых можно получить точные прогнозы для сложных природных и технических процессов. При помощи математического моделирования можно рассчитать много факторов, которые не всегда можно учесть при экспертном подходе. Для крупных предприятий точные прогнозы могут дать как экономию, так и дополнительный доход", - рассказал Григорьев.
В свою очередь, ведущий ученый лаборатории, профессор Техасского университета США Ялчин Эфендиев рассказал, что мегагрант реализуется не только на финансы правительства РФ, но также из других фондов поддержки научной деятельности объемом более 40 миллионов рублей. "СВФУ сотрудничает с учеными ведущих российских и зарубежных университетов. В течение пяти лет в рамках мегагранта ученые исследовательской лаборатории вуза опубликовали много научных статей в высокорейтинговых журналах", - сказал собеседник агентства.
"Это важно для университета и в целом для развития науки. У нас в лаборатории работают где-то 15 молодых ученых. Проект "Многомасштабные модели пониженного порядка" включает в себя научные исследования по различным направлениям. Например, как можно применить искусственный интеллект для прогнозирования лесных пожаров, и тем самым минимизировать последствия. Это большой проект, над которым мы работали вместе со многими передовыми научными коллективами России и мира", - добавил профессор.
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