https://ria.ru/20220105/zakupka-1766637999.html

Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования

Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования - РИА Новости, 05.01.2022

Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым предложил отдельно обсудить вопросы взаимодействия с... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:24

2022-01-05T15:24

2022-01-05T15:24

безопасность

армия

владимир путин

концерн пво "алмаз-антей"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152108/34/1521083455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f1547eb2525e3375fb30ce50058409.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым предложил отдельно обсудить вопросы взаимодействия с компанией Минздрава и других ведомств при закупке оборудования.Глава государства поинтересовался, как у компании выстраиваются отношения с Минздравом и другими ведомствами. Генконструктор уточнил, что проблемы есть, "они (отношения - ред.) сложные", порой ведомства на тендерах закупают оборудование иностранного производства."Нет, это не сложно. Это сложно для вас, но не сложно для тех, кто формирует эти заказы. Поэтому об этом нужно отдельно поговорить", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220104/ktrv-1766550102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, армия, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", россия