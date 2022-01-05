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Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования
Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования - РИА Новости, 05.01.2022
Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования
Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым предложил отдельно обсудить вопросы взаимодействия с... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:24
2022-01-05T15:24
2022-01-05T15:24
безопасность
армия
владимир путин
концерн пво "алмаз-антей"
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым предложил отдельно обсудить вопросы взаимодействия с компанией Минздрава и других ведомств при закупке оборудования.Глава государства поинтересовался, как у компании выстраиваются отношения с Минздравом и другими ведомствами. Генконструктор уточнил, что проблемы есть, "они (отношения - ред.) сложные", порой ведомства на тендерах закупают оборудование иностранного производства."Нет, это не сложно. Это сложно для вас, но не сложно для тех, кто формирует эти заказы. Поэтому об этом нужно отдельно поговорить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220104/ktrv-1766550102.html
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безопасность, армия, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", россия
Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования
Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" Созинову обсудить закупку оборудования