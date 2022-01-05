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Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования
Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования - РИА Новости, 05.01.2022
Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования
Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым предложил отдельно обсудить вопросы взаимодействия с... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:24
2022-01-05T15:24
безопасность
армия
владимир путин
концерн пво "алмаз-антей"
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым предложил отдельно обсудить вопросы взаимодействия с компанией Минздрава и других ведомств при закупке оборудования.Глава государства поинтересовался, как у компании выстраиваются отношения с Минздравом и другими ведомствами. Генконструктор уточнил, что проблемы есть, "они (отношения - ред.) сложные", порой ведомства на тендерах закупают оборудование иностранного производства."Нет, это не сложно. Это сложно для вас, но не сложно для тех, кто формирует эти заказы. Поэтому об этом нужно отдельно поговорить", - сказал Путин.
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безопасность, армия, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", россия
15:24 05.01.2022
 
Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" обсудить закупку оборудования

Путин предложил генконструктору "Алмаз-Антея" Созинову обсудить закупку оборудования

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Алмаз-Антей"
Стенд компании Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд компании "Алмаз-Антей"
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным конструктором концерна "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым предложил отдельно обсудить вопросы взаимодействия с компанией Минздрава и других ведомств при закупке оборудования.
Глава государства поинтересовался, как у компании выстраиваются отношения с Минздравом и другими ведомствами. Генконструктор уточнил, что проблемы есть, "они (отношения - ред.) сложные", порой ведомства на тендерах закупают оборудование иностранного производства.
"Нет, это не сложно. Это сложно для вас, но не сложно для тех, кто формирует эти заказы. Поэтому об этом нужно отдельно поговорить", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 14:30
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БезопасностьАрмияВладимир ПутинКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Россия
 
 
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