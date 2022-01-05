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Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины - РИА Новости, 05.01.2022
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на границе России и Украины, сообщает госдеп. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T01:21
2022-01-05T01:21
в мире
киев
судан
дмитрий песков
нато
мид оаэ
энтони блинкен
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на границе России и Украины, сообщает госдеп.Кроме того, в ходе контактов обсуждался Йемен, Эфиопия и Судан.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, судан, дмитрий песков, нато, мид оаэ, энтони блинкен, вашингтон, россия
01:21 05.01.2022
 
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на границе России и Украины, сообщает госдеп.
"Блинкен поговорил сегодня с шейхом Аль Нахайяном. Они обсудили наращивание военных сил РФ вблизи украинской границы, как и двусторонние и региональные вопросы", - сообщила пресс-служба ведомства.
Кроме того, в ходе контактов обсуждался Йемен, Эфиопия и Судан.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреКиевСуданДмитрий ПесковНАТОМИД ОАЭЭнтони БлинкенВашингтонРоссия
 
 
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