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Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины

Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины - РИА Новости, 05.01.2022

Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на границе России и Украины, сообщает госдеп. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T01:21

2022-01-05T01:21

2022-01-05T01:21

в мире

киев

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мид оаэ

энтони блинкен

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на границе России и Украины, сообщает госдеп.Кроме того, в ходе контактов обсуждался Йемен, Эфиопия и Судан.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220104/sanktsii-1766587827.html

киев

судан

вашингтон

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в мире, киев, судан, дмитрий песков, нато, мид оаэ, энтони блинкен, вашингтон, россия