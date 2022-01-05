Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на границе России и Украины, сообщает госдеп.
"Блинкен поговорил сегодня с шейхом Аль Нахайяном. Они обсудили наращивание военных сил РФ вблизи украинской границы, как и двусторонние и региональные вопросы", - сообщила пресс-служба ведомства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.