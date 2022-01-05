Концерн "Алмаз-Антей" реорганизовал системы управления воздушным движением
Концерн "Алмаз-Антей" реорганизовал системы управления воздушным движением в аэропортах
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз - Антей" Павел Созинов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз - Антей" Павел Созинов во время встречи
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. "Алмаз-Антей" завершил основную часть реорганизации системы управления воздушным движением и переоснастил новой техникой большую часть аэропортов, об этом сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов.
"По Российской Федерации мы практически за последние годы… завершили основную часть программы реорганизации данной системы (управления воздушным движением – ред.). Большая часть аэропортовых зон полностью переоснащена новой техникой", - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма встречи доступна на сайте Кремля.
Как уточнил Созинов, за срок чуть больше 12 лет все электронное оборудование в этой области было заменено на отечественное.
Кроме того, генеральный конструктор отметил готовность концерна к производству беспилотных летательных аппаратов и систем управления их воздушным движением не только для нужд Российской Федерации, но и для ближайшего зарубежья. Созинов также поделился успехами концерна в области производства метеорадаров – по его словам, за последние 8 лет в РФ было поставлено около 200 радиолокаторов и "приличное количество" отправлено за рубеж.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 130 предприятий. Общая численность работников холдинга составляет 140 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.