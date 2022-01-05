Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/reorganizatsiya-1766640310.html
Концерн "Алмаз-Антей" реорганизовал системы управления воздушным движением
Концерн "Алмаз-Антей" реорганизовал системы управления воздушным движением - РИА Новости, 05.01.2022
Концерн "Алмаз-Антей" реорганизовал системы управления воздушным движением
"Алмаз-Антей" завершил основную часть реорганизации системы управления воздушным движением и переоснастил новой техникой большую часть аэропортов, об этом... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:39
2022-01-05T15:39
безопасность
армия
владимир путин
концерн пво "алмаз-антей"
павел созинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766638216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de76f9c9335ce68808546b0f3c820075.jpg
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. "Алмаз-Антей" завершил основную часть реорганизации системы управления воздушным движением и переоснастил новой техникой большую часть аэропортов, об этом сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов."По Российской Федерации мы практически за последние годы… завершили основную часть программы реорганизации данной системы (управления воздушным движением – ред.). Большая часть аэропортовых зон полностью переоснащена новой техникой", - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма встречи доступна на сайте Кремля.Как уточнил Созинов, за срок чуть больше 12 лет все электронное оборудование в этой области было заменено на отечественное.Кроме того, генеральный конструктор отметил готовность концерна к производству беспилотных летательных аппаратов и систем управления их воздушным движением не только для нужд Российской Федерации, но и для ближайшего зарубежья. Созинов также поделился успехами концерна в области производства метеорадаров – по его словам, за последние 8 лет в РФ было поставлено около 200 радиолокаторов и "приличное количество" отправлено за рубеж.Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 130 предприятий. Общая численность работников холдинга составляет 140 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
https://ria.ru/20220104/ktrv-1766556243.html
https://ria.ru/20220105/sistema-1766637491.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766638216_70:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_8192f13e9f142bd85f03fdff74f537af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, армия, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", павел созинов, россия
15:39 05.01.2022
 
Концерн "Алмаз-Антей" реорганизовал системы управления воздушным движением

Концерн "Алмаз-Антей" реорганизовал системы управления воздушным движением в аэропортах

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз - Антей" Павел Созинов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный конструктор концерна ВКО Алмаз - Антей Павел Созинов во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз - Антей" Павел Созинов во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. "Алмаз-Антей" завершил основную часть реорганизации системы управления воздушным движением и переоснастил новой техникой большую часть аэропортов, об этом сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов.
"По Российской Федерации мы практически за последние годы… завершили основную часть программы реорганизации данной системы (управления воздушным движением – ред.). Большая часть аэропортовых зон полностью переоснащена новой техникой", - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма встречи доступна на сайте Кремля.
Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 15:29
Более 20 типов оружия, созданных КТРВ, стоят на вооружении в России
Как уточнил Созинов, за срок чуть больше 12 лет все электронное оборудование в этой области было заменено на отечественное.
Кроме того, генеральный конструктор отметил готовность концерна к производству беспилотных летательных аппаратов и систем управления их воздушным движением не только для нужд Российской Федерации, но и для ближайшего зарубежья. Созинов также поделился успехами концерна в области производства метеорадаров – по его словам, за последние 8 лет в РФ было поставлено около 200 радиолокаторов и "приличное количество" отправлено за рубеж.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 130 предприятий. Общая численность работников холдинга составляет 140 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
Стенд концерна ВКО Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
15:19
"Алмаз-Антей" создаст систему автоматизированного проектирования
 
БезопасностьАрмияВладимир ПутинКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Павел СозиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
Лента новостейМолния
Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в КазахстанЭксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством