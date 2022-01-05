13:46 05.01.2022 (обновлено: 15:37 05.01.2022)
Путин провел встречу с генконструктором Концерна "Алмаз-Антей"
Путин на встрече с генконструктором "Алмаз-Антея" высоко оценил ПВО России
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный конструктор - заместитель генерального директора концерна воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" Павел Созинов во время встречи
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился с генеральным конструктором Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым и обсудил развитие предприятия и производство гражданской продукции, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Алмаз-Антей" не нуждается в дополнительной рекламе. Всем в мире хорошо известна продукция компании. Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО", — сказал президент в начале встречи.
Как отметил Созинов, сегодня в состав концерна входят 136 предприятий в 22 регионах России. На них работают 140 тысяч человек. При этом около 30% заняты производством гражданской продукции, и этот показатель увеличивается.
Генконструктор рассказал, что "Алмаз-Антей" завершил основную часть программы реорганизации системы управления воздушным движением в России.
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"Большая часть аэропортовых зон полностью переоснащена новой техникой. То есть, таким образом, нам удалось в достаточно короткий срок, чуть больше 12 лет, переоснастить, по сути, все электронное оборудование в этой области на отечественное", — сообщил Созинов.
Он добавил, что также предприятия концерна занимаются выпуском метеорадаров и эта наукоемкая продукция пользуется спросом и в России и за рубежом.
При этом генконструктор указал на сложности в поставках рентгенографической техники. Он пояснил, что заказчики зачастую объявляют комплексные тендеры и включают в них дополнительное оборудование, которое концерн не производит. В итоге многие контракты уходят иностранных компаниям.
Путин указал, что "это сложно для вас, но не сложно для тех, кто формирует эти заказы", и предложил обсудить вопрос отдельно.
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Созинов также сообщил президенту, что "Алмаз-Антей" первым в России создаст систему автоматического проектирования.
"У нас такого еще не было раньше, а теперь уже появляется — системы автоматизированного проектирования, допустим, радиолокаторов. В ближайшее время собираемся такую же систему делать под ракетостроение. То есть это принципиальные вещи, которых не было вообще. Есть у "Рэйтон", "Локхид Мартин" похожие программные продукты, больше пока ни у кого нет", — рассказал генконструктор.
Кроме того, по его словам, "Алмаз-Антей" разрабатывает и выпускает сложную технику для глубоководных устройств и добычи углеводородов для "Газпрома", а также несколько видов беспилотных наземных и летательных аппаратов.
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