https://ria.ru/20220105/putin-1766628327.html

Путин провел встречу с генконструктором Концерна "Алмаз-Антей"

Путин провел встречу с генконструктором Концерна "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 05.01.2022

Путин провел встречу с генконструктором Концерна "Алмаз-Антей"

Владимир Путин встретился с генеральным конструктором Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым и обсудил развитие предприятия и... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:46

2022-01-05T13:46

2022-01-05T15:37

владимир путин

концерн пво "алмаз-антей"

технологии

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился с генеральным конструктором Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павлом Созиновым и обсудил развитие предприятия и производство гражданской продукции, сообщили в пресс-службе Кремля.Как отметил Созинов, сегодня в состав концерна входят 136 предприятий в 22 регионах России. На них работают 140 тысяч человек. При этом около 30% заняты производством гражданской продукции, и этот показатель увеличивается.Генконструктор рассказал, что "Алмаз-Антей" завершил основную часть программы реорганизации системы управления воздушным движением в России."Большая часть аэропортовых зон полностью переоснащена новой техникой. То есть, таким образом, нам удалось в достаточно короткий срок, чуть больше 12 лет, переоснастить, по сути, все электронное оборудование в этой области на отечественное", — сообщил Созинов.Он добавил, что также предприятия концерна занимаются выпуском метеорадаров и эта наукоемкая продукция пользуется спросом и в России и за рубежом.При этом генконструктор указал на сложности в поставках рентгенографической техники. Он пояснил, что заказчики зачастую объявляют комплексные тендеры и включают в них дополнительное оборудование, которое концерн не производит. В итоге многие контракты уходят иностранных компаниям.Путин указал, что "это сложно для вас, но не сложно для тех, кто формирует эти заказы", и предложил обсудить вопрос отдельно.Созинов также сообщил президенту, что "Алмаз-Антей" первым в России создаст систему автоматического проектирования.Кроме того, по его словам, "Алмаз-Антей" разрабатывает и выпускает сложную технику для глубоководных устройств и добычи углеводородов для "Газпрома", а также несколько видов беспилотных наземных и летательных аппаратов.

https://ria.ru/20211222/elektromobil-1764971127.html

https://ria.ru/20211229/serbiya-1766087538.html

https://ria.ru/20211126/musor-1760855897.html

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владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", технологии, россия