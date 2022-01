https://ria.ru/20220105/nato-1766648536.html

Американцы связали существование НАТО с Путиным

Американцы предложили способ положить конец проблеме с Украиной - РИА Новости, 05.01.2022

Американцы связали существование НАТО с Путиным

Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:53

2022-01-05T16:53

2022-01-05T17:51

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

нато

карибский кризис

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией, Италией и Францией."Я был так рад, когда США вывели войска из Афганистана. Неужели Байден планирует еще одну войну, которая не имеет к американцам никакого отношения?" — задался вопросом Please Be Kind.Другие комментаторы сошлись во мнении, что Вашингтон категорически отказывается прислушиваться к обоснованным тревогам Москвы, тем самым ставя мир на грань войны."Уберите американские ракеты от российских границ — или готовьтесь к возможной войне. То же самое было, когда разразился Карибский кризис", — подчеркнул mainstreet.Читатель под ником Sygongho считает, что НАТО до сих пор существует только благодаря президенту России."Если бы не было Путина, альянс бы уже распался. Российский лидер пытается блокировать рост института, который действует до сих пор только из-за поведения самого Путина", — убежден он.В это же время комментатор под ником familynet предложил НАТО пообещать России не предоставлять членство Украине, так как "альянс все равно не собирается ее принимать в свои ряды".В ночь на 31 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. По информации Кремля, глава Белого дома пригрозил России "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер ответил, что это было бы крупной ошибкой: в этом случае может последовать полный разрыв отношений между странами.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в якобы подготовке вторжения на Украину. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини).

https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html

https://ria.ru/20220104/igra-1766534486.html

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, карибский кризис, россия