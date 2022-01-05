Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/nato-1766648536.html
Американцы связали существование НАТО с Путиным
Американцы предложили способ положить конец проблеме с Украиной - РИА Новости, 05.01.2022
Американцы связали существование НАТО с Путиным
Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией,... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:53
2022-01-05T17:51
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
карибский кризис
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией, Италией и Францией."Я был так рад, когда США вывели войска из Афганистана. Неужели Байден планирует еще одну войну, которая не имеет к американцам никакого отношения?" — задался вопросом Please Be Kind.Другие комментаторы сошлись во мнении, что Вашингтон категорически отказывается прислушиваться к обоснованным тревогам Москвы, тем самым ставя мир на грань войны."Уберите американские ракеты от российских границ — или готовьтесь к возможной войне. То же самое было, когда разразился Карибский кризис", — подчеркнул mainstreet.Читатель под ником Sygongho считает, что НАТО до сих пор существует только благодаря президенту России."Если бы не было Путина, альянс бы уже распался. Российский лидер пытается блокировать рост института, который действует до сих пор только из-за поведения самого Путина", — убежден он.В это же время комментатор под ником familynet предложил НАТО пообещать России не предоставлять членство Украине, так как "альянс все равно не собирается ее принимать в свои ряды".В ночь на 31 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. По информации Кремля, глава Белого дома пригрозил России "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер ответил, что это было бы крупной ошибкой: в этом случае может последовать полный разрыв отношений между странами.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в якобы подготовке вторжения на Украину. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини).
https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html
https://ria.ru/20220104/igra-1766534486.html
https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, карибский кризис, россия
16:53 05.01.2022 (обновлено: 17:51 05.01.2022)
 
Американцы предложили способ положить конец проблеме с Украиной

Читатели WP: противостояние России НАТО поддерживает существование альянса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией, Италией и Францией.

"Русские помнят о Мюнхенских соглашениях и извлекли из тех событий уроки. Именно поэтому Путин не собирается умиротворять Байдена и соглашаться на расширение НАТО", о "Мюнхенском сговоре" — отметил Andrew Clifford.

"Я был так рад, когда США вывели войска из Афганистана. Неужели Байден планирует еще одну войну, которая не имеет к американцам никакого отношения?" — задался вопросом Please Be Kind.
Другие комментаторы сошлись во мнении, что Вашингтон категорически отказывается прислушиваться к обоснованным тревогам Москвы, тем самым ставя мир на грань войны.
Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
02:16
Экс-генсек НАТО предложил способ вступления Украины и Грузии в альянс
"Уберите американские ракеты от российских границ — или готовьтесь к возможной войне. То же самое было, когда разразился Карибский кризис", — подчеркнул mainstreet.
"США превратились в самодовольных лицемеров, которые отстаивают свое "право" вторгаться в чужие страны, а когда Россия пытается справиться с проблемами у своих границ, то это почему-то называют агрессией", — заключил Native Earthling.
Читатель под ником Sygongho считает, что НАТО до сих пор существует только благодаря президенту России.
"Если бы не было Путина, альянс бы уже распался. Российский лидер пытается блокировать рост института, который действует до сих пор только из-за поведения самого Путина", — убежден он.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 11:23
На Украине нашли способ "победить" в войне с Россией
В это же время комментатор под ником familynet предложил НАТО пообещать России не предоставлять членство Украине, так как "альянс все равно не собирается ее принимать в свои ряды".
В ночь на 31 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. По информации Кремля, глава Белого дома пригрозил России "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер ответил, что это было бы крупной ошибкой: в этом случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в якобы подготовке вторжения на Украину. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини).
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 18:51
В США назвали стратегию по Украине ошибкой
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОКарибский кризисРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров