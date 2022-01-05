https://ria.ru/20220105/nato-1766648536.html
Американцы связали существование НАТО с Путиным
Американцы предложили способ положить конец проблеме с Украиной - РИА Новости, 05.01.2022
Американцы связали существование НАТО с Путиным
Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией,... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:53
2022-01-05T16:53
2022-01-05T17:51
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владимир путин
джо байден
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карибский кризис
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели американской газеты The Washington Post на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией, Италией и Францией."Я был так рад, когда США вывели войска из Афганистана. Неужели Байден планирует еще одну войну, которая не имеет к американцам никакого отношения?" — задался вопросом Please Be Kind.Другие комментаторы сошлись во мнении, что Вашингтон категорически отказывается прислушиваться к обоснованным тревогам Москвы, тем самым ставя мир на грань войны."Уберите американские ракеты от российских границ — или готовьтесь к возможной войне. То же самое было, когда разразился Карибский кризис", — подчеркнул mainstreet.Читатель под ником Sygongho считает, что НАТО до сих пор существует только благодаря президенту России."Если бы не было Путина, альянс бы уже распался. Российский лидер пытается блокировать рост института, который действует до сих пор только из-за поведения самого Путина", — убежден он.В это же время комментатор под ником familynet предложил НАТО пообещать России не предоставлять членство Украине, так как "альянс все равно не собирается ее принимать в свои ряды".В ночь на 31 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. По информации Кремля, глава Белого дома пригрозил России "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер ответил, что это было бы крупной ошибкой: в этом случае может последовать полный разрыв отношений между странами.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в якобы подготовке вторжения на Украину. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини).
https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, карибский кризис, россия
16:53 05.01.2022 (обновлено: 17:51 05.01.2022)
Американцы предложили способ положить конец проблеме с Украиной
Читатели WP: противостояние России НАТО поддерживает существование альянса
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Читатели американской газеты The Washington Post
на фоне ситуации вокруг Украины вспомнили о "Мюнхенском сговоре" 1938 года между Германией, Великобританией, Италией и Францией.
"Русские помнят о Мюнхенских соглашениях и извлекли из тех событий уроки. Именно поэтому Путин не собирается умиротворять Байдена и соглашаться на расширение НАТО", о "Мюнхенском сговоре" — отметил Andrew Clifford.
"Я был так рад, когда США вывели войска из Афганистана. Неужели Байден планирует еще одну войну, которая не имеет к американцам никакого отношения?" — задался вопросом Please Be Kind.
Другие комментаторы сошлись во мнении, что Вашингтон категорически отказывается прислушиваться к обоснованным тревогам Москвы, тем самым ставя мир на грань войны.
"Уберите американские ракеты от российских границ — или готовьтесь к возможной войне. То же самое было, когда разразился Карибский кризис", — подчеркнул mainstreet.
"США превратились в самодовольных лицемеров, которые отстаивают свое "право" вторгаться в чужие страны, а когда Россия пытается справиться с проблемами у своих границ, то это почему-то называют агрессией", — заключил Native Earthling.
Читатель под ником Sygongho считает, что НАТО до сих пор существует только благодаря президенту России.
"Если бы не было Путина, альянс бы уже распался. Российский лидер пытается блокировать рост института, который действует до сих пор только из-за поведения самого Путина", — убежден он.
В это же время комментатор под ником familynet предложил НАТО пообещать России не предоставлять членство Украине, так как "альянс все равно не собирается ее принимать в свои ряды".
В ночь на 31 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. По информации Кремля, глава Белого дома пригрозил России "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер ответил, что это было бы крупной ошибкой: в этом случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в якобы подготовке вторжения на Украину. В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини).