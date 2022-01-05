https://ria.ru/20220105/kirgiziya-1766653380.html

У крупнейшего банка Киргизии возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане

У крупнейшего банка Киргизии возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

У крупнейшего банка Киргизии возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане

В работе одного из крупнейших банков Киргизии "Оптима" возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане, сообщается на сайте банка. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:35

2022-01-05T17:35

2022-01-05T17:35

беспорядки в казахстане

в мире

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. В работе одного из крупнейших банков Киргизии "Оптима" возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане, сообщается на сайте банка."К сожалению, ситуация с провайдером связи на территории Республики Казахстан не восстановилась и в связи с этим на данный момент услуги банка временно недоступны, включая мобильное приложение "Оптима24", - говорится в сообщении.Согласно информации банка, безналичная оплата посредством pos-терминалов других банков Киргизии работает в штатном режиме. Интернет-платежи, не требующие пароля, доступны."Для обналичивания денежных средств мы предлагаем воспользоваться бессрочной акцией "Бесплатное обналичивание до 100 000 сом (1200 долларов - ред.) во всех банкоматах", - подчеркнули в банке.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. Власти 4 января сообщили, что готовы снизить цены на топливо. Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал людей проявить благоразумие и назвал незаконными призывы атаковать гражданские и военные ведомства.В Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок и т.д., ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/nazarbaev-1766652844.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766646899.html

жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев