https://ria.ru/20220105/kirgiziya-1766653380.html
У крупнейшего банка Киргизии возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане
У крупнейшего банка Киргизии возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022
У крупнейшего банка Киргизии возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане
В работе одного из крупнейших банков Киргизии "Оптима" возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане, сообщается на сайте банка. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T17:35
2022-01-05T17:35
2022-01-05T17:35
беспорядки в казахстане
в мире
жанаозен
алматинская область
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766619857_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9b858c72ea82cfa0a5f4765606b28213.jpg
БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. В работе одного из крупнейших банков Киргизии "Оптима" возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане, сообщается на сайте банка."К сожалению, ситуация с провайдером связи на территории Республики Казахстан не восстановилась и в связи с этим на данный момент услуги банка временно недоступны, включая мобильное приложение "Оптима24", - говорится в сообщении.Согласно информации банка, безналичная оплата посредством pos-терминалов других банков Киргизии работает в штатном режиме. Интернет-платежи, не требующие пароля, доступны."Для обналичивания денежных средств мы предлагаем воспользоваться бессрочной акцией "Бесплатное обналичивание до 100 000 сом (1200 долларов - ред.) во всех банкоматах", - подчеркнули в банке.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. Власти 4 января сообщили, что готовы снизить цены на топливо. Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал людей проявить благоразумие и назвал незаконными призывы атаковать гражданские и военные ведомства.В Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок и т.д., ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220105/nazarbaev-1766652844.html
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766646899.html
жанаозен
алматинская область
актау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766619857_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bddb7fcb777f5d6e768b9d30be6378ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев
У крупнейшего банка Киргизии возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане
Крупнейший банк Киргизии перестал работать из-за отключения электричества в Казахстане
БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости.
В работе одного из крупнейших банков Киргизии "Оптима" возникли неполадки из-за ситуации в Казахстане, сообщается на сайте
банка.
"К сожалению, ситуация с провайдером связи на территории Республики Казахстан не восстановилась и в связи с этим на данный момент услуги банка временно недоступны, включая мобильное приложение "Оптима24", - говорится в сообщении.
Согласно информации банка, безналичная оплата посредством pos-терминалов других банков Киргизии работает в штатном режиме. Интернет-платежи, не требующие пароля, доступны.
"Для обналичивания денежных средств мы предлагаем воспользоваться бессрочной акцией "Бесплатное обналичивание до 100 000 сом (1200 долларов - ред.) во всех банкоматах", - подчеркнули в банке.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. Власти 4 января сообщили, что готовы снизить цены на топливо. Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал людей проявить благоразумие и назвал незаконными призывы атаковать гражданские и военные ведомства.
В Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок и т.д., ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.