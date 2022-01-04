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У японских островов Огасавара произошло сильное землетрясение
У японских островов Огасавара произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 04.01.2022
У японских островов Огасавара произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло утром во вторник у японских островов Огасавара в Тихом океане более чем в 1 тысяче километров к югу от Токио. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T03:22
2022-01-04T03:22
в мире
землетрясение
токио
япония
тихий океан
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ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло утром во вторник у японских островов Огасавара в Тихом океане более чем в 1 тысяче километров к югу от Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксированы в 06.09 по местному времени (00.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров под водой, угрозы цунами нет.Сообщений о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.Острова Огасавара расположены примерно в 1,2 тысячи километров к югу от Токио. Специалисты не исключают повторных подземных толчков в регионе в течение недели.
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в мире, землетрясение, токио, япония, тихий океан
03:22 04.01.2022
 
У японских островов Огасавара произошло сильное землетрясение

У японских островов Огасавара произошло землетрясение магнитудой 6,3

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло утром во вторник у японских островов Огасавара в Тихом океане более чем в 1 тысяче километров к югу от Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксированы в 06.09 по местному времени (00.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров под водой, угрозы цунами нет.
Сообщений о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.
Острова Огасавара расположены примерно в 1,2 тысячи километров к югу от Токио. Специалисты не исключают повторных подземных толчков в регионе в течение недели.
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В миреЗемлетрясениеТокиоЯпонияТихий океан
 
 
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