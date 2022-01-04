https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html

Зеленский испугался Порошенко и потерял штаны

"Хенде хох!" Порошенко опубликовал фото с угрозой Зеленскому - РИА Новости, 04.01.2022

Зеленский испугался Порошенко и потерял штаны

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook мем с "угрозой" нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T01:36

2022-01-04T01:36

2022-01-04T12:31

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook мем с "угрозой" нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.Фотография представляет собой коллаж из двух снимков. На одном из них Порошенко стоит с ножом в руках. В свою очередь, Зеленский на фото, сделанном во время концерта студии "Квартал 95", поднимает руки вверх, приготовившись "сдаться". При этом у украинского лидера приспущены штаны.В комментариях украинские пользователи оценили чувство юмора экс-главы государства и призвали его воплотить сюжет фотографии в жизнь."Этот мем супер, Петр Алексеевич, пора уже нож по назначению использовать! Этого вам желаю в новом году!" — высказался Артем Книжников."Негоже смеяться над убогими", — отметил Георгий Белозор."Жаль, что крышка не упала!" — заключила Валентина Сергеевна.

https://ria.ru/20220102/zelenskiy-1766423418.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, facebook