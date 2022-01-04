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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20220104/zakarmlivanie-1766357770.html
Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет?
Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет? - РИА Новости, 04.01.2022
Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет?
"Еду нельзя выбрасывать", "пока не съешь, из-за стола не встанешь" – паттерн, передающийся из поколения в поколение, хотя полки магазинов ломятся от изобилия. Эксперты говорят, что многие взрослые, страдающие ожирением или анорексией в детстве встречались со строгостью родителей в отношении еды. Но как быть, если ребенок наотрез отказывается есть?
2022-01-04T11:00
2022-01-04T12:13
это надолго
общество
еда
новый год
психология
воспитание детей
праздники
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Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет?
"Еду нельзя выбрасывать", "пока не съешь, из-за стола не встанешь" – паттерн, передающийся из поколения в поколение, хотя полки магазинов ломятся от изобилия. Эксперты говорят, что многие взрослые, страдающие ожирением или анорексией в детстве встречались со строгостью родителей в отношении еды. Но как быть, если ребенок наотрез отказывается есть?
audio/mpeg
Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет?
"Еду нельзя выбрасывать", "пока не съешь, из-за стола не встанешь" – паттерн, передающийся из поколения в поколение, хотя полки магазинов ломятся от изобилия. Эксперты говорят, что многие взрослые, страдающие ожирением или анорексией в детстве встречались со строгостью родителей в отношении еды. Но как быть, если ребенок наотрез отказывается есть?
audio/mpeg
Перед новогодними праздниками 2022 из Петербурга пришла новость о том, что после плотного обеда у бабушки 14-и летний школьник попал в больницу из-за разрыва внутренних органов. Причем сама бабушка утверждает, что беда не могла случиться с ее внуком всего лишь из-за шести тефтелей, картошки и чая.Где находится грань между вредом и заботой выясняют клинический психолог Софья Сафонова, врач-эндокринолог Аида Шыман, основатель и директор Школы осознанного родительства Ольга Коровякова.04:10 "Насильная забота – это страх не соответствовать стандартам"05:40 К чему может привести закармливание с медицинской точки зрения?06:50 "Если ребенок отказывается есть, на то есть причины"11:50 Стоит ли поощрять детей едой?12:35 О "демонизации" сладостей и запрещении определенного вида продуктов15:40 Ребенок считает, что толстоват. Помогать ли ему худеть?18:10 Связь булимии, анорексии и закармливания19:00 Пищевое образование и полезные привычки22:50 О гаджетах за едой34:30 Что может помочь при пищевых расстройствах?Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, еда, новый год, психология, воспитание детей, праздники, аудио
11:00 04.01.2022 (обновлено: 12:13 04.01.2022)
 

Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет?

Это надолго
Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет?
11:00
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"Еду нельзя выбрасывать", "пока не съешь, из-за стола не встанешь" – паттерн, передающийся из поколения в поколение, хотя полки магазинов ломятся от изобилия. Эксперты говорят, что многие взрослые, страдающие ожирением или анорексией в детстве встречались со строгостью родителей в отношении еды. Но как быть, если ребенок наотрез отказывается есть?
Перед новогодними праздниками 2022 из Петербурга пришла новость о том, что после плотного обеда у бабушки 14-и летний школьник попал в больницу из-за разрыва внутренних органов. Причем сама бабушка утверждает, что беда не могла случиться с ее внуком всего лишь из-за шести тефтелей, картошки и чая.

Где находится грань между вредом и заботой выясняют клинический психолог Софья Сафонова, врач-эндокринолог Аида Шыман, основатель и директор Школы осознанного родительства Ольга Коровякова.
04:10 "Насильная забота – это страх не соответствовать стандартам"
05:40 К чему может привести закармливание с медицинской точки зрения?
06:50 "Если ребенок отказывается есть, на то есть причины"
11:50 Стоит ли поощрять детей едой?
12:35 О "демонизации" сладостей и запрещении определенного вида продуктов
15:40 Ребенок считает, что толстоват. Помогать ли ему худеть?
18:10 Связь булимии, анорексии и закармливания
19:00 Пищевое образование и полезные привычки
22:50 О гаджетах за едой
34:30 Что может помочь при пищевых расстройствах?
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Это надолгоОбществоЕдаНовый годПсихологиявоспитание детейпраздники
 
 
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