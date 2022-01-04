https://ria.ru/20220104/zakarmlivanie-1766357770.html

Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет?

Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет? - РИА Новости, 04.01.2022

Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет?

"Еду нельзя выбрасывать", "пока не съешь, из-за стола не встанешь" – паттерн, передающийся из поколения в поколение, хотя полки магазинов ломятся от изобилия. Эксперты говорят, что многие взрослые, страдающие ожирением или анорексией в детстве встречались со строгостью родителей в отношении еды. Но как быть, если ребенок наотрез отказывается есть?

2022-01-04T11:00

2022-01-04T11:00

2022-01-04T12:13

это надолго

общество

еда

новый год

психология

воспитание детей

праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/01/1766357732_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_e7d476e4e53d85a1351d5494a88f9703.jpg

Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет? "Еду нельзя выбрасывать", "пока не съешь, из-за стола не встанешь" – паттерн, передающийся из поколения в поколение, хотя полки магазинов ломятся от изобилия. Эксперты говорят, что многие взрослые, страдающие ожирением или анорексией в детстве встречались со строгостью родителей в отношении еды. Но как быть, если ребенок наотрез отказывается есть? audio/mpeg

Пищевое насилие. Почему нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет? "Еду нельзя выбрасывать", "пока не съешь, из-за стола не встанешь" – паттерн, передающийся из поколения в поколение, хотя полки магазинов ломятся от изобилия. Эксперты говорят, что многие взрослые, страдающие ожирением или анорексией в детстве встречались со строгостью родителей в отношении еды. Но как быть, если ребенок наотрез отказывается есть? audio/mpeg

Перед новогодними праздниками 2022 из Петербурга пришла новость о том, что после плотного обеда у бабушки 14-и летний школьник попал в больницу из-за разрыва внутренних органов. Причем сама бабушка утверждает, что беда не могла случиться с ее внуком всего лишь из-за шести тефтелей, картошки и чая.Где находится грань между вредом и заботой выясняют клинический психолог Софья Сафонова, врач-эндокринолог Аида Шыман, основатель и директор Школы осознанного родительства Ольга Коровякова.04:10 "Насильная забота – это страх не соответствовать стандартам"05:40 К чему может привести закармливание с медицинской точки зрения?06:50 "Если ребенок отказывается есть, на то есть причины"11:50 Стоит ли поощрять детей едой?12:35 О "демонизации" сладостей и запрещении определенного вида продуктов15:40 Ребенок считает, что толстоват. Помогать ли ему худеть?18:10 Связь булимии, анорексии и закармливания19:00 Пищевое образование и полезные привычки22:50 О гаджетах за едой34:30 Что может помочь при пищевых расстройствах?Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, еда, новый год, психология, воспитание детей, праздники, аудио