https://ria.ru/20220104/vaktsinatsiya-1766577499.html
Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины
Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины - РИА Новости, 04.01.2022
Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины
Количество антител вырастает в пять раз спустя неделю после введения четвёртой дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T20:11
2022-01-04T20:11
2022-01-04T20:11
распространение коронавируса
в мире
израиль
коронавирус covid-19
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_f403444b0c3973218c71337173d27774.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 янв – РИА Новости. Количество антител вырастает в пять раз спустя неделю после введения четвёртой дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет."Я рад объявить.., что первоначальное исследование четвертой дозы показывает, что в течение примерно недели после ее введения количество антител в крови увеличивается почти в пять раз", - сказал Беннет в ходе визита в медицинский центр имени Хаима Шибы.Премьер-министр добавил, что "четвертая вакцина безопасна".Днём ранее Беннет сказал, что кампания по вакцинации от коронавируса четвёртой дозой успешна, в течение первых суток после объявления о ее старте 100 тысяч граждан вакцинировались или записались на прививку.Ранее сообщалось, что в Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,24 миллиона.
https://ria.ru/20220103/omikron-1766477208.html
https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e631baaeca175438640b17879d9a7a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет
Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины
Премьер Израиля Беннет: антитела вырастут в 5 раз после четвёртой дозы вакцины от COVID-19