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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220104/vaktsinatsiya-1766577499.html
Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины
Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины - РИА Новости, 04.01.2022
Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины
Количество антител вырастает в пять раз спустя неделю после введения четвёртой дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T20:11
2022-01-04T20:11
распространение коронавируса
в мире
израиль
коронавирус covid-19
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 янв – РИА Новости. Количество антител вырастает в пять раз спустя неделю после введения четвёртой дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет."Я рад объявить.., что первоначальное исследование четвертой дозы показывает, что в течение примерно недели после ее введения количество антител в крови увеличивается почти в пять раз", - сказал Беннет в ходе визита в медицинский центр имени Хаима Шибы.Премьер-министр добавил, что "четвертая вакцина безопасна".Днём ранее Беннет сказал, что кампания по вакцинации от коронавируса четвёртой дозой успешна, в течение первых суток после объявления о ее старте 100 тысяч граждан вакцинировались или записались на прививку.Ранее сообщалось, что в Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,24 миллиона.
https://ria.ru/20220103/omikron-1766477208.html
https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html
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в мире, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет
20:11 04.01.2022
 
Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины

Премьер Израиля Беннет: антитела вырастут в 5 раз после четвёртой дозы вакцины от COVID-19

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 янв – РИА Новости. Количество антител вырастает в пять раз спустя неделю после введения четвёртой дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
"Я рад объявить.., что первоначальное исследование четвертой дозы показывает, что в течение примерно недели после ее введения количество антител в крови увеличивается почти в пять раз", - сказал Беннет в ходе визита в медицинский центр имени Хаима Шибы.
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Днём ранее Беннет сказал, что кампания по вакцинации от коронавируса четвёртой дозой успешна, в течение первых суток после объявления о ее старте 100 тысяч граждан вакцинировались или записались на прививку.
Ранее сообщалось, что в Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,24 миллиона.
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Распространение коронавирусаВ миреИзраильКоронавирус COVID-19Нафтали Беннет
 
 
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