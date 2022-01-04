https://ria.ru/20220104/vaktsinatsiya-1766577499.html

Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины

Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины - РИА Новости, 04.01.2022

Беннет рассказал, на сколько вырастут антитела после четвертой дозы вакцины

Количество антител вырастает в пять раз спустя неделю после введения четвёртой дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T20:11

2022-01-04T20:11

2022-01-04T20:11

распространение коронавируса

в мире

израиль

коронавирус covid-19

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 янв – РИА Новости. Количество антител вырастает в пять раз спустя неделю после введения четвёртой дозы вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет."Я рад объявить.., что первоначальное исследование четвертой дозы показывает, что в течение примерно недели после ее введения количество антител в крови увеличивается почти в пять раз", - сказал Беннет в ходе визита в медицинский центр имени Хаима Шибы.Премьер-министр добавил, что "четвертая вакцина безопасна".Днём ранее Беннет сказал, что кампания по вакцинации от коронавируса четвёртой дозой успешна, в течение первых суток после объявления о ее старте 100 тысяч граждан вакцинировались или записались на прививку.Ранее сообщалось, что в Израиле принято решение начать вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,91 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 4,24 миллиона.

https://ria.ru/20220103/omikron-1766477208.html

https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html

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в мире, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет