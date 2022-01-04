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В СБ ООН ответили на вопрос о плане в случае войны на Украине
В СБ ООН ответили на вопрос о плане в случае войны на Украине - РИА Новости, 04.01.2022
В СБ ООН ответили на вопрос о плане в случае войны на Украине
Совет Безопасности ООН готов к любому развитию событий вокруг Украины, внимательно следит за ситуацией, заявила на брифинге председательствующая в Совбезе... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:21
2022-01-04T22:21
в мире
украина
оон
норвегия
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ООН, 4 янв – РИА Новости. Совет Безопасности ООН готов к любому развитию событий вокруг Украины, внимательно следит за ситуацией, заявила на брифинге председательствующая в Совбезе постпред Норвегии при ООН Мона Йуул."Слишком рано говорить о том, что мы будем делать, если ваша интерпретация ситуации будет развиваться, как вы описали", - заявила она, отвечая на вопрос о том, что она будет делать в качестве председателя Совбеза в случае агрессии со стороны России."Но я могу вас заверить, что мы готовы иметь дело с любой ситуацией, которая может возникнуть, и мы внимательно следим за тем, что происходит. Не сомневаюсь, что Совет будет готов действовать ", - добавила Йуул, выразив надежду, что критической ситуации не возникнет, и отметив, что "мы воодушевлены запланированными переговорами между США и Россией по этому вопросу".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
https://ria.ru/20211231/razgrom-1766258082.html
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в мире, украина, оон, норвегия, нато, обсе, россия
22:21 04.01.2022
 
В СБ ООН ответили на вопрос о плане в случае войны на Украине

Постпред Норвегии при ООН Йулл: мы готовы к любому развитию событий вокруг Украины

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 4 янв – РИА Новости. Совет Безопасности ООН готов к любому развитию событий вокруг Украины, внимательно следит за ситуацией, заявила на брифинге председательствующая в Совбезе постпред Норвегии при ООН Мона Йуул.
"Слишком рано говорить о том, что мы будем делать, если ваша интерпретация ситуации будет развиваться, как вы описали", - заявила она, отвечая на вопрос о том, что она будет делать в качестве председателя Совбеза в случае агрессии со стороны России.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 04:41
Украине предрекли разгром в войне с Россией менее чем за десять минут
"Но я могу вас заверить, что мы готовы иметь дело с любой ситуацией, которая может возникнуть, и мы внимательно следим за тем, что происходит. Не сомневаюсь, что Совет будет готов действовать ", - добавила Йуул, выразив надежду, что критической ситуации не возникнет, и отметив, что "мы воодушевлены запланированными переговорами между США и Россией по этому вопросу".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
11:23
На Украине нашли способ "победить" в войне с Россией
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
 
В миреУкраинаООННорвегияНАТООБСЕРоссия
 
 
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