В СБ ООН ответили на вопрос о плане в случае войны на Украине
Постпред Норвегии при ООН Йулл: мы готовы к любому развитию событий вокруг Украины
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
"Слишком рано говорить о том, что мы будем делать, если ваша интерпретация ситуации будет развиваться, как вы описали", - заявила она, отвечая на вопрос о том, что она будет делать в качестве председателя Совбеза в случае агрессии со стороны России.
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"Но я могу вас заверить, что мы готовы иметь дело с любой ситуацией, которая может возникнуть, и мы внимательно следим за тем, что происходит. Не сомневаюсь, что Совет будет готов действовать ", - добавила Йуул, выразив надежду, что критической ситуации не возникнет, и отметив, что "мы воодушевлены запланированными переговорами между США и Россией по этому вопросу".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.