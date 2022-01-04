https://ria.ru/20220104/tekhnologii-1766528350.html

Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G

Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G - РИА Новости, 04.01.2022

Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G

Технологическая гонка за обладание ценными патентными активами в области 6G продолжится в мире в 2022 году, а 5G продолжит стремительно расти, рассказал РИА... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:35

2022-01-04T09:35

2022-01-04T09:35

технологии

сша

япония

южная корея

евросоюз

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Технологическая гонка за обладание ценными патентными активами в области 6G продолжится в мире в 2022 году, а 5G продолжит стремительно расти, рассказал РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев."Мировая тенденция - это начало технологической гонки за обладание ценными патентными активами в области следующего поколения мобильной связи - 6G. Активные работы в этой области запущены в США, Южной Корее, Японии, Китае и Евросоюзе. Все эти регионы планируют к 2025 году, когда начнет составляться единый стандарт 6G, получить двухзначные доли в ключевых патентах", - сказал Лаконцев.Он отметил, что в ближайшие годы к списку стран, нацеленных на лидерство в области связи шестого поколения, может присоединиться Индия.Лаконцев также полагает, что в 2022 году продолжится стремительный рост 5G - операторы предлагают коммерческие услуги 5G уже на всех пяти континентах, а за год число сетей пятого поколения выросло на 40%. Общее число пользователей 5G выросло в 2,4 раза.Следующий важный тренд 2022 года, по мнению эксперта, - внимание к открытой архитектуре мобильных сетей OpenRAN. По данным исследовательского агентства Dell'Oro, подобные решения получат не менее 10% рыночной доли в 2025 году."В 2022 году будет расширяться "5G-Клуб 100 Мбит", в который входят страны, где пользователи сетей 5G наслаждаются стабильной скоростью 100 Мбит/сек в мобильной сети. Достижение таких показателей ведет к стиранию различий между домашним фиксированным ШПД и мобильной связью, то есть пользователям нет смысла переключаться на Wi-Fi или проводной интернет", - сказал эксперт.По мнению Лаконцева, продуктом 2022 года станет фиксированный беспроводной доступ (FWA) – домашний интернет без проводов. Число пользователей 5G FWA в следующем году удвоится, к 2024 году вырастет в 10 раз, а внедрение этого сервиса в сельских районах позволит снизить цифровое неравенство.Кроме того, эксперт считает, что в 2022 году многие страны, которые развернули сети 5G, начнут отказываться от 2G и 3G.

https://ria.ru/20211215/razrabotka-1763785749.html

https://ria.ru/20211224/dannye-1765363647.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, япония, южная корея, евросоюз, сколковский институт науки и технологий