Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/tekhnologii-1766528350.html
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G - РИА Новости, 04.01.2022
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G
Технологическая гонка за обладание ценными патентными активами в области 6G продолжится в мире в 2022 году, а 5G продолжит стремительно расти, рассказал РИА... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:35
2022-01-04T09:35
технологии
сша
япония
южная корея
евросоюз
сколковский институт науки и технологий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30033/63/300336326_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a5624ac8c2b1d736283e11918a2a740a.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Технологическая гонка за обладание ценными патентными активами в области 6G продолжится в мире в 2022 году, а 5G продолжит стремительно расти, рассказал РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев."Мировая тенденция - это начало технологической гонки за обладание ценными патентными активами в области следующего поколения мобильной связи - 6G. Активные работы в этой области запущены в США, Южной Корее, Японии, Китае и Евросоюзе. Все эти регионы планируют к 2025 году, когда начнет составляться единый стандарт 6G, получить двухзначные доли в ключевых патентах", - сказал Лаконцев.Он отметил, что в ближайшие годы к списку стран, нацеленных на лидерство в области связи шестого поколения, может присоединиться Индия.Лаконцев также полагает, что в 2022 году продолжится стремительный рост 5G - операторы предлагают коммерческие услуги 5G уже на всех пяти континентах, а за год число сетей пятого поколения выросло на 40%. Общее число пользователей 5G выросло в 2,4 раза.Следующий важный тренд 2022 года, по мнению эксперта, - внимание к открытой архитектуре мобильных сетей OpenRAN. По данным исследовательского агентства Dell'Oro, подобные решения получат не менее 10% рыночной доли в 2025 году."В 2022 году будет расширяться "5G-Клуб 100 Мбит", в который входят страны, где пользователи сетей 5G наслаждаются стабильной скоростью 100 Мбит/сек в мобильной сети. Достижение таких показателей ведет к стиранию различий между домашним фиксированным ШПД и мобильной связью, то есть пользователям нет смысла переключаться на Wi-Fi или проводной интернет", - сказал эксперт.По мнению Лаконцева, продуктом 2022 года станет фиксированный беспроводной доступ (FWA) – домашний интернет без проводов. Число пользователей 5G FWA в следующем году удвоится, к 2024 году вырастет в 10 раз, а внедрение этого сервиса в сельских районах позволит снизить цифровое неравенство.Кроме того, эксперт считает, что в 2022 году многие страны, которые развернули сети 5G, начнут отказываться от 2G и 3G.
https://ria.ru/20211215/razrabotka-1763785749.html
https://ria.ru/20211224/dannye-1765363647.html
сша
япония
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30033/63/300336326_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_fbef000c711f7506152c37b46e4c996c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, япония, южная корея, евросоюз, сколковский институт науки и технологий
09:35 04.01.2022
 
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G

Эксперт Лаконцев: технологическая гонка за 6G продолжится в 2022 году

© Flickr / smithВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Flickr / smith
Вышка сотовой связи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Технологическая гонка за обладание ценными патентными активами в области 6G продолжится в мире в 2022 году, а 5G продолжит стремительно расти, рассказал РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев.
"Мировая тенденция - это начало технологической гонки за обладание ценными патентными активами в области следующего поколения мобильной связи - 6G. Активные работы в этой области запущены в США, Южной Корее, Японии, Китае и Евросоюзе. Все эти регионы планируют к 2025 году, когда начнет составляться единый стандарт 6G, получить двухзначные доли в ключевых патентах", - сказал Лаконцев.
Он отметил, что в ближайшие годы к списку стран, нацеленных на лидерство в области связи шестого поколения, может присоединиться Индия.
Лаконцев также полагает, что в 2022 году продолжится стремительный рост 5G - операторы предлагают коммерческие услуги 5G уже на всех пяти континентах, а за год число сетей пятого поколения выросло на 40%. Общее число пользователей 5G выросло в 2,4 раза.
Следующий важный тренд 2022 года, по мнению эксперта, - внимание к открытой архитектуре мобильных сетей OpenRAN. По данным исследовательского агентства Dell'Oro, подобные решения получат не менее 10% рыночной доли в 2025 году.
Банк технологий пополнился 80 новыми решениями - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 10:37Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
"Банк технологий" пополнился 80 новыми решениями
"В 2022 году будет расширяться "5G-Клуб 100 Мбит", в который входят страны, где пользователи сетей 5G наслаждаются стабильной скоростью 100 Мбит/сек в мобильной сети. Достижение таких показателей ведет к стиранию различий между домашним фиксированным ШПД и мобильной связью, то есть пользователям нет смысла переключаться на Wi-Fi или проводной интернет", - сказал эксперт.
По мнению Лаконцева, продуктом 2022 года станет фиксированный беспроводной доступ (FWA) – домашний интернет без проводов. Число пользователей 5G FWA в следующем году удвоится, к 2024 году вырастет в 10 раз, а внедрение этого сервиса в сельских районах позволит снизить цифровое неравенство.
Кроме того, эксперт считает, что в 2022 году многие страны, которые развернули сети 5G, начнут отказываться от 2G и 3G.
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 16:10
В России запустят единый сервис с данными об ученых и технологиях
 
ТехнологииСШАЯпонияЮжная КореяЕвросоюзСколковский институт науки и технологий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания РоссииБлинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля