https://ria.ru/20220104/tekhnologii-1766528350.html
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G - РИА Новости, 04.01.2022
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G
Технологическая гонка за обладание ценными патентными активами в области 6G продолжится в мире в 2022 году, а 5G продолжит стремительно расти, рассказал РИА... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:35
2022-01-04T09:35
2022-01-04T09:35
технологии
сша
япония
южная корея
евросоюз
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Технологическая гонка за обладание ценными патентными активами в области 6G продолжится в мире в 2022 году, а 5G продолжит стремительно расти, рассказал РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев."Мировая тенденция - это начало технологической гонки за обладание ценными патентными активами в области следующего поколения мобильной связи - 6G. Активные работы в этой области запущены в США, Южной Корее, Японии, Китае и Евросоюзе. Все эти регионы планируют к 2025 году, когда начнет составляться единый стандарт 6G, получить двухзначные доли в ключевых патентах", - сказал Лаконцев.Он отметил, что в ближайшие годы к списку стран, нацеленных на лидерство в области связи шестого поколения, может присоединиться Индия.Лаконцев также полагает, что в 2022 году продолжится стремительный рост 5G - операторы предлагают коммерческие услуги 5G уже на всех пяти континентах, а за год число сетей пятого поколения выросло на 40%. Общее число пользователей 5G выросло в 2,4 раза.Следующий важный тренд 2022 года, по мнению эксперта, - внимание к открытой архитектуре мобильных сетей OpenRAN. По данным исследовательского агентства Dell'Oro, подобные решения получат не менее 10% рыночной доли в 2025 году."В 2022 году будет расширяться "5G-Клуб 100 Мбит", в который входят страны, где пользователи сетей 5G наслаждаются стабильной скоростью 100 Мбит/сек в мобильной сети. Достижение таких показателей ведет к стиранию различий между домашним фиксированным ШПД и мобильной связью, то есть пользователям нет смысла переключаться на Wi-Fi или проводной интернет", - сказал эксперт.По мнению Лаконцева, продуктом 2022 года станет фиксированный беспроводной доступ (FWA) – домашний интернет без проводов. Число пользователей 5G FWA в следующем году удвоится, к 2024 году вырастет в 10 раз, а внедрение этого сервиса в сельских районах позволит снизить цифровое неравенство.Кроме того, эксперт считает, что в 2022 году многие страны, которые развернули сети 5G, начнут отказываться от 2G и 3G.
https://ria.ru/20211215/razrabotka-1763785749.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, сша, япония, южная корея, евросоюз, сколковский институт науки и технологий
Эксперт предупредил о технологической гонке за 6G
Эксперт Лаконцев: технологическая гонка за 6G продолжится в 2022 году
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Технологическая гонка за обладание ценными патентными активами в области 6G продолжится в мире в 2022 году, а 5G продолжит стремительно расти, рассказал РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха
Дмитрий Лаконцев.
"Мировая тенденция - это начало технологической гонки за обладание ценными патентными активами в области следующего поколения мобильной связи - 6G. Активные работы в этой области запущены в США
, Южной Корее
, Японии
, Китае
и Евросоюзе
. Все эти регионы планируют к 2025 году, когда начнет составляться единый стандарт 6G, получить двухзначные доли в ключевых патентах", - сказал Лаконцев.
Он отметил, что в ближайшие годы к списку стран, нацеленных на лидерство в области связи шестого поколения, может присоединиться Индия
.
Лаконцев также полагает, что в 2022 году продолжится стремительный рост 5G - операторы предлагают коммерческие услуги 5G уже на всех пяти континентах, а за год число сетей пятого поколения выросло на 40%. Общее число пользователей 5G выросло в 2,4 раза.
Следующий важный тренд 2022 года, по мнению эксперта, - внимание к открытой архитектуре мобильных сетей OpenRAN. По данным исследовательского агентства Dell'Oro, подобные решения получат не менее 10% рыночной доли в 2025 году.
"В 2022 году будет расширяться "5G-Клуб 100 Мбит", в который входят страны, где пользователи сетей 5G наслаждаются стабильной скоростью 100 Мбит/сек в мобильной сети. Достижение таких показателей ведет к стиранию различий между домашним фиксированным ШПД и мобильной связью, то есть пользователям нет смысла переключаться на Wi-Fi или проводной интернет", - сказал эксперт.
По мнению Лаконцева, продуктом 2022 года станет фиксированный беспроводной доступ (FWA) – домашний интернет без проводов. Число пользователей 5G FWA в следующем году удвоится, к 2024 году вырастет в 10 раз, а внедрение этого сервиса в сельских районах позволит снизить цифровое неравенство.
Кроме того, эксперт считает, что в 2022 году многие страны, которые развернули сети 5G, начнут отказываться от 2G и 3G.