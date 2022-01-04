https://ria.ru/20220104/stoltenberg-1766581318.html

Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией 12 января

Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией 12 января - РИА Новости, 04.01.2022

Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией 12 января

Главными темами встречи представителей России и НАТО станут вопросы европейский безопасности, написал в Twitter генсек Североатлантического альянса Йенс... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T21:00

2022-01-04T21:00

2022-01-04T23:50

в мире

украина

нато

россия

сша

йенс столтенберг

евросоюз

совет россия-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_7a0856f0022ac19fa56d370799e2371c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Главными темами встречи представителей России и НАТО станут вопросы европейский безопасности, написал в Twitter генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Столтенберг отметил, что эта повестка предназначена "для конструктивного диалога в интересах всех" сторон.В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с генсеком альянса тесную координацию между ЕС и НАТО, и выразил поддержку будущей встрече.В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял замглавы российского МИД Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Переговоры будут проходить по трем трекам: 10 января в Женеве состоится встреча на уровне представителей МИД России и США, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ в Вене.

https://ria.ru/20220104/oon-1766579394.html

https://ria.ru/20220102/nadezhda-1766401662.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, россия, сша, йенс столтенберг, евросоюз, совет россия-нато, обсе, жозеп боррель