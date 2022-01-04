https://ria.ru/20220104/stoltenberg-1766581318.html
Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией 12 января
Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией 12 января - РИА Новости, 04.01.2022
Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией 12 января
Главными темами встречи представителей России и НАТО станут вопросы европейский безопасности, написал в Twitter генсек Североатлантического альянса Йенс... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T21:00
2022-01-04T21:00
2022-01-04T23:50
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Главными темами встречи представителей России и НАТО станут вопросы европейский безопасности, написал в Twitter генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.Столтенберг отметил, что эта повестка предназначена "для конструктивного диалога в интересах всех" сторон.В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с генсеком альянса тесную координацию между ЕС и НАТО, и выразил поддержку будущей встрече.В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял замглавы российского МИД Сергей Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Переговоры будут проходить по трем трекам: 10 января в Женеве состоится встреча на уровне представителей МИД России и США, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ в Вене.
https://ria.ru/20220104/oon-1766579394.html
https://ria.ru/20220102/nadezhda-1766401662.html
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в мире, украина, нато, россия, сша, йенс столтенберг, евросоюз, совет россия-нато, обсе, жозеп боррель
21:00 04.01.2022 (обновлено: 23:50 04.01.2022)
Столтенберг назвал главную тему на переговорах с Россией 12 января
Столтенберг: Совет Россия — НАТО обсудит вопросы европейской безопасности и Украину